शादी के लिए किया मना तो शादीशुदा महिला को मार दी गोली, आरोपी गिरफ्तार

संक्षेप:

Dec 26, 2025 05:07 pm IST
गुरुग्राम पुलिस ने गुरुवार को दो लोगों को 25 वर्षीय शादीशुदा महिला को कथित तौर पर गोली मारने के आरोप में गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि महिला ने शादी के लिए मना कर दिया था। घटना 19 और 20 दिसंबर की रात की बताई जा रही है। महिला का नाम कल्पना है और वे दिल्ली के नजफगढ़ की निवासी हैं।

पुलिस के मुताबिक आरोपी तुषार ने कल्पना को गोली मारी है। कल्पना गुरुग्राम के एक क्लब में नौकरी करती हैं। देर रात हुए हमले के बाद कल्पना ने खुद पति को कॉल कर जानकारी दी थी। कल्पना ने बताया था कि तुषार ने उसे गोली मार दी है।

दिल्ली के संगम विहार में रहने वाले तुषार से कल्पना की 6 महीने पहले ही दोस्ती हुई थी। वे कल्पना पर लगातार शादी का दबाव बना रहा था जबकि कल्पना लगातार मना कर रही थीं। पुलिस ने बताया कि तुषार के साथी शुभम उर्फ ​​जॉनी (24 वर्ष), जो संगम विहार का ही रहने वाला है, ने भी इस अपराध में उसकी मदद की।

गुरुग्राम पुलिस के प्रवक्ता ने बताया 'घटना वाली रात दोनों आरोपी उस क्लब में गए जहां कल्पना मौजूद थीं। तुषार ने दोबारा शादी का प्रस्ताव रखा। जब उसने इनकार कर दिया, तो उसने कथित तौर पर पिस्तौल से उस पर गोली चलाई और मौके से फरार हो गया। इसके बाद दोनों उत्तर प्रदेश के बरौत भाग गए।'

कल्पना के पति ने 20 दिसंबर को रात करीब 1 बजे फोन आने के बाद सेक्टर 29 पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। कल्पना ने ही पति को हमले के बारे में बताया था। करीब एक महीने पहले भी तुषार कल्पना के घर आया था, झगड़ा किया था और गोलियां चलाई थीं।

