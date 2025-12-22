हिंदू युवक से प्रेम विवाह, पति पर जानलेवा हमले के बाद शबाना का हो गया अपहरण

Hindustan Hindi News
Hindi Newsहरियाणा न्यूज़Shabana kidnapped after a love marriage with a Hindu man and a murderous attack on her husband
संक्षेप:

हरियाणा के यमुनानगर में रहने वाले मांगाराम ने दो महीने पहले मुस्लिम महिला सबाना से शादी की थी। रविवार को कुछ लोगों ने उनपर हमला कर दिया। मांगाराम से मारपीट करने के बाद आरोपी उनकी पत्नी को किडनैप कर ले गए।

Dec 22, 2025 09:38 am ISTAnkit Ojha लाइव हिन्दुस्तान
हरियाणा के यमुनानगर में दूसरे धर्म में शादी के बाद हिंसा का मामला सामने आया है। मांगाराम और शबाना ने अक्टूबर में परिवार की मर्जी के खिलाफ जाकर प्रेम विवाह कर लिया था। रविवार को उनपर अचानक कुछ लोगों ने हमला कर दिया और सबाना का अपहरण कर लिया गयायु । घटना जगाधरी-पांवटा साहिब नेशनल हाइवे की बताई गई है। जानकारी के मुताबिक पति पर जानलेवा हमले के बाद नवविवाहिता का अपहरण कर लिया गया। सूचने मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पीड़ित की कार में सवार दो बच्चे भी बुरी तरह घायल हो गए थे जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया।

दो महीने पहले ही हुआ था प्रेम विवाह

जानकारी के मुताबिक हाइवे पर उर्जनी गांव के पास फिल्मी स्टाइल में कुछ बदमाशों ने हमला किया। नत्थनपुर गांव के कुछ लोग कार से बलौली की ओर जा रहे ते। बलौली के रहने वाले मांगाराम और उनकी नवविवाहिता पत्नी शबाना कार में मौजूद थे। जानकारी के मुताबिक सबाना के परिजन हिंदू युवक से शादी करने को लेकर भड़के हुए थे।

मांगाराम और सबाना ने 27 अक्टूबर को ही शादी की थी। मांगाराम ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाते हुए कहा कि उर्जनी गांव के पास 10 से 12 लोगों ने उन्हें घेर लिया। मांगाराम ने बताया, उन लोगों के हाथ में डंडे और लाठियां थीं। कुछ लोगों के हाथ में कुल्हाड़ी और लोहे की रॉड भी थी। उन्होंने मुझे और मेरी पत्नी को कार से बाहर खींच लिया। इशके बाद मेरी बहन के साथ मारपीट करने लगे। जब मैंने बीचबचाव करने की कोशिश की तो मेरी पत्नी को किडनैप करके ले गए।

इसके बाद मांगाराम और उनकी बहन को अस्पताल ले जाया गया। पुलिस ने बताया कि अज्ञात हमलावरों के खिलाफ धारा 115, 126, 140 ()!), 190, 191 (3), 324 (4) और 351 (2) के तहत मामला दर्ज किया गया है। इसमें दो नामजद आरोपी भी हैं। पुलिस ने कहा कि किडनैप की गई महिला की तलाश जारी है। पुलिस ने कहा कि आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की जाएगी।

लेखक के बारे में

अंकित ओझा पिछले 8 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। अंकित ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से स्नातक के बाद IIMC नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा किया है। इसके बाद कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर डिग्री हासिल की है। राजनीति, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय डेस्क पर कार्य करने का उनके पास अनुभव है। इसके अलावा बिजनेस और अन्य क्षेत्रों की भी समझ रखते हैं। हिंदी, अंग्रेजी के साथ ही पंजाबी और उर्दू का भी ज्ञान है। डिजिटल के साथ ही रेडियो और टीवी के लिए भी काम कर चुके हैं। और पढ़ें
