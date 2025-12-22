हिंदू युवक से प्रेम विवाह, पति पर जानलेवा हमले के बाद शबाना का हो गया अपहरण
हरियाणा के यमुनानगर में रहने वाले मांगाराम ने दो महीने पहले मुस्लिम महिला सबाना से शादी की थी। रविवार को कुछ लोगों ने उनपर हमला कर दिया। मांगाराम से मारपीट करने के बाद आरोपी उनकी पत्नी को किडनैप कर ले गए।
हरियाणा के यमुनानगर में दूसरे धर्म में शादी के बाद हिंसा का मामला सामने आया है। मांगाराम और शबाना ने अक्टूबर में परिवार की मर्जी के खिलाफ जाकर प्रेम विवाह कर लिया था। रविवार को उनपर अचानक कुछ लोगों ने हमला कर दिया और सबाना का अपहरण कर लिया गयायु । घटना जगाधरी-पांवटा साहिब नेशनल हाइवे की बताई गई है। जानकारी के मुताबिक पति पर जानलेवा हमले के बाद नवविवाहिता का अपहरण कर लिया गया। सूचने मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पीड़ित की कार में सवार दो बच्चे भी बुरी तरह घायल हो गए थे जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया।
दो महीने पहले ही हुआ था प्रेम विवाह
जानकारी के मुताबिक हाइवे पर उर्जनी गांव के पास फिल्मी स्टाइल में कुछ बदमाशों ने हमला किया। नत्थनपुर गांव के कुछ लोग कार से बलौली की ओर जा रहे ते। बलौली के रहने वाले मांगाराम और उनकी नवविवाहिता पत्नी शबाना कार में मौजूद थे। जानकारी के मुताबिक सबाना के परिजन हिंदू युवक से शादी करने को लेकर भड़के हुए थे।
मांगाराम और सबाना ने 27 अक्टूबर को ही शादी की थी। मांगाराम ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाते हुए कहा कि उर्जनी गांव के पास 10 से 12 लोगों ने उन्हें घेर लिया। मांगाराम ने बताया, उन लोगों के हाथ में डंडे और लाठियां थीं। कुछ लोगों के हाथ में कुल्हाड़ी और लोहे की रॉड भी थी। उन्होंने मुझे और मेरी पत्नी को कार से बाहर खींच लिया। इशके बाद मेरी बहन के साथ मारपीट करने लगे। जब मैंने बीचबचाव करने की कोशिश की तो मेरी पत्नी को किडनैप करके ले गए।
इसके बाद मांगाराम और उनकी बहन को अस्पताल ले जाया गया। पुलिस ने बताया कि अज्ञात हमलावरों के खिलाफ धारा 115, 126, 140 ()!), 190, 191 (3), 324 (4) और 351 (2) के तहत मामला दर्ज किया गया है। इसमें दो नामजद आरोपी भी हैं। पुलिस ने कहा कि किडनैप की गई महिला की तलाश जारी है। पुलिस ने कहा कि आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की जाएगी।
