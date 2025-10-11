IPS सुसाइड केस में बड़ा ऐक्शन, रोहतक के एसपी बिजारनिया को पद से हटाया गया

हरियाणा सरकार ने आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार की मौत के बाद शनिवार को रोहतक के पुलिस अधीक्षक नरेंद्र बिजारनिया का तबादला कर दिया। कुमार ने कुछ दिन पहले अपने आवास पर खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी।

हरियाणा के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी वाई. पूरन कुमार की आत्महत्या मामले में बड़ा प्रशासनिक कदम उठाया गया है। रोहतक के एसपी नरेंद्र बिजारनिया को उनके पद से हटा दिया गया है। एक आधिकारिक आदेश के अनुसार, आईपीएस अधिकारी सुरिंदर सिंह भोरिया को रोहतक का नया एसपी नियुक्त किया गया है और बिजारनिया की नियुक्ति का आदेश अलग से जारी किया जाएगा।

पूरन कुमार (IPS) ने बीते मंगलवार को अपने चंडीगढ़ स्थित आवास पर खुद को गोली मार ली थी। मौके से पुलिस को एक 9 पन्नों का सुसाइड नोट मिला, जिसमें उन्होंने 12 वरिष्ठ अधिकारियों पर मानसिक उत्पीड़न और भेदभाव के गंभीर आरोप लगाए हैं। इस पत्र में उन्होंने कुछ अधिकारियों पर “अनुचित नोटिस जारी कर परेशान करने” और “पोस्टिंग में भेदभाव” का भी आरोप लगाया।

पत्नी अमनीत पूरन कुमार ने दी शिकायत, 13 अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज 8 अक्टूबर को पूरन कुमार की पत्नी और आईएएस अधिकारी अमनीत पूरन कुमार ने रोहतक थाने में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर, रोहतक एसएसपी और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों पर उत्पीड़न व आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप लगाए। उनकी शिकायत के आधार पर पुलिस ने 13 अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। अमनीत ने अपने परिवार की सुरक्षा, अधिकारों की रक्षा और आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग की है।

सोनिया गांधी ने जताया शोक, कहा- ‘पूरन कुमार की मौत सामाजिक असमानता की याद दिलाती है’ कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी ने अमनीत पूरन कुमार को पत्र लिखकर गहरी संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने लिखा, “पूरन कुमार की मृत्यु यह याद दिलाती है कि हमारे समाज में आज भी वरिष्ठ दलित अधिकारियों को समानता और सम्मान नहीं मिल पाता। उनकी देशभक्ति और समर्पण आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा।”

कांग्रेस नेताओं और दलित संगठनों का प्रदर्शन पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला और राहुल गांधी ने इस घटना को “प्रशासनिक उत्पीड़न का परिणाम” बताते हुए तत्काल न्याय की मांग की है। वहीं, राज्यभर के दलित संगठनों ने भी आंदोलन तेज कर दिया है। सैकड़ों प्रदर्शनकारी मुख्यमंत्री के निवास के बाहर एकत्र हुए और मांग की कि डीजीपी, एसएसपी और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों पर जल्द कार्रवाई की जाए, अन्यथा राज्यव्यापी विरोध शुरू किया जाएगा।