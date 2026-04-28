हरियाणा में कर्मचारियों-पेंशनर्स की बल्ले-बल्ले, DA में 2% बढ़ोतरी, अब 58% की जगह मिलेगा 60 फीसदी
हरियाणा सरकार ने राज्य के कर्मचारियों और पेंशनरों को बड़ी राहत देते हुए उनके महंगाई भत्ता और महंगाई राहत में बढ़ोतरी कर दी है। केंद्र सरकार की तर्ज पर यह बढ़ोतरी हुई है। राज्य के वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार अब डीए और डीआर की दर 58 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत कर दी गई है।
हरियाणा सरकार ने राज्य के कर्मचारियों और पेंशनरों को बड़ी राहत देते हुए उनके महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) में बढ़ोतरी कर दी है। केंद्र सरकार की तर्ज पर यह बढ़ोतरी हुई है। राज्य के वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार अब डीए और डीआर की दर 58 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत कर दी गई है। यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2026 से लागू मानी जाएगी। हरियाणा सरकार के इस फैसले का लाभ 7वें वेतन आयोग के तहत वेतन और पैंशन प्राप्त कर रहे कर्मचारियों और पेंशनरों को मिलेगा। बढ़ा हुआ डीए और डीआर मई-2026 के वेतन और पेंशन के साथ दिया जाएगा। इसके साथ ही जनवरी, 2026 से अप्रैल 2026 तक का बकाया (एरियर) जून 2026 में जारी किया जाएगा।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि डी.ए./डी.आर. के भुगतान में 50 पैसे या उससे अधिक की राशि को अगले पूरे रुपये में गिना किया जाएगा, जबकि 50 पैसे से कम की राशि को नजरअंदाज किया जाएगा। वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अरुण कुमार गुप्ता द्वारा जारी इस आदेश से 4 लाख से ज्यादा कर्मचारियों और पेंशनरों को सीधा लाभ मिलेगा। इससे पहले अक्टूबर 2025 में सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को मंहगाई भत्ते में 3 फीसदी बढ़ोतरी की सौगात दी गई थी।
इसी महीने बढ़ाया था श्रमिकों का न्यूनतम वेतन
इससे पहले हरियाणा सरकार ने श्रमिकों को दिए जाने वाले न्यूनतम वेतन (मिनिमम वेजेज) की दरों में वृद्धि की थी। यह वेतन वृद्धि 1 अप्रैल, 2026 से लागू होगी। न्यूनतम वेतन दरों में लगभग 35 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है। संशोधित वेतन संरचना के तहत, हरियाणा में अकुशल श्रमिकों को न्यूनतम 15,220.71 रुपये प्रति माह वेतन मिलेगा। अर्ध-कुशल श्रमिकों के लिए, न्यूनतम वेतन 16,780.74 रुपये प्रति माह तय किया गया है। कुशल श्रमिकों को कम से कम 18,500.81 रुपये प्रति माह मिलेंगे। ये दरें उन श्रमिकों पर लागू होंगी जो वेतन कानून के दायरे में आने वाले प्रतिष्ठानों, कारखानों और ठेका श्रम व्यवस्थाओं में कार्यरत हैं।
श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा बोर्ड बनेगा
दो दिन पहले मुख्यमंत्री नायब सैनी ने गुरुग्राम में बड़ी घोषणा करते हुए कहा था कि राज्य सरकार संगठित श्रमिकों के सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड का गठन करेगी। इस बोर्ड के माध्यम से ऑटो चालकों, ड्राइवरों और अन्य संगठित श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बोर्ड का गठन तेजी से किया जाएगा और 15 जून तक पात्र कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र प्रदान करने की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। हरियाणा के 54 लाख से अधिक श्रमिक ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत हैं, जबकि संगठित क्षेत्र में 33 लाख से अधिक श्रमिक जुड़े हैं। पंजीकरण कराने वाले श्रमिकों को 1100 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जा रही है।
रिपोर्ट: मोनी देवी
लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।
देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।
मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।
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