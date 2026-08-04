चोरी हुए गहने तो नौकरानी के घर पहुंची रिटायर्ड कैप्टेन की पत्नी, हो गई हत्या; पड़ोसी की छत पर मिली लाश
हरियाणा के पंचकूला में रिटायर्ड कैप्टन की पत्नी के गहने चोरी हो गए। वह पूछातछ करने के लिए अपनी नौकरानी के घर पहुंच गईं। नौकरानी ने उनकी हत्या कर दी और शव पड़ोसी की छत पर छिपा दिया।
हरियाणा के पंचकूला में सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां एक रिटायर्ड कैप्टन की पत्नी के गहने चोरी हुए तो उन्हें अपनी नौकरानी पर शक हो गया। इसके बाद वह पूछताछ करने के लिए नौकरानी के घर पहुंच गईं। यहां कुछ ऐसा हुआ कि वह लौटकर कभी अपने घर नहीं जा पाईं। बाद में उनका शव नौकरानी के पड़ोसी की छत पर टाइल्स के पीछे से पाया गया।
मृतक महिला की उम्र 70 साल बताई गई है। नौकरानी ने इस वारदात को अंजाम दिया और अपने बेटे की मदद से लाश को पड़ोसी के मकान की छत पर ले जाकर टाइलों के पीछे छिपा दिया। सेक्टर-21 पुलिस चौकी ने नौकरानी और उसके बेटे के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर दोनों को हिरासत में ले लिया है। पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है।
10 साल से घर में कर रही थी काम
सेक्टर-21 के हाउस नंबर 366 में 70 साल की नीरा अपने पति चंद्रमोहन के साथ रहती थीं। चंद्रमोहन रिटायर्ड कैप्टन हैं। उनके दोनों बेटे अमेरिका में रहते हैं। घर में सिर्फ बुजुर्ग दंपती ही रहते थे। उनके घर में सुनीता नामक नौकरानी 10 साल से काम कर रही थी। परिवार का उस पर पूरा भरोसा था। सुनीता अपने पति और बेटे के साथ इसी सेक्टर के हाउस नंबर 483 में रहती है। जिस मकान में वह रहती है, उसके मालिक ने सुनीता के परिवार को केयरटेकर के तौर पर रखा हुआ है।
सोमवार को नीरा के घर से कुछ गहने गायब होने की बात सामने आई थी। उन्हें सुनीता पर शक हुआ। सुबह जब उनके पति चंद्रमोहन गोल्फ खेलने के लिए घर से निकले, तब नीरा ने उन्हें बताया कि वह सुनीता से गहनों के बारे में पूछताछ करने हाउस नंबर 483 जा रही हैं। इसके बाद वह घर वापस नहीं लौटीं। दोपहर करीब 3 बजे चंद्रमोहन घर लौटे तो नीरा घर पर नहीं थीं। उन्होंने पहले आसपास और परिचितों के यहां उनकी तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद उन्होंने सेक्टर-21 पुलिस चौकी को मामले की सूचना दी।
पड़ोसी के मकान की छत पर छिपाई लाश
पुलिस टीम सुनीता के घर पहुंची और उससे सख्ती से पूछताछ की तो उसने हत्या की बात कबूल कर ली। उसने बताया कि उसने नीरा का गला दबाकर हत्या की थी। इसके बाद वह अपने बेटे की मदद से उसकी लाश को पड़ोसी के मकान की छत पर ले गई और वहां टाइलों के पीछे छिपा दी। वारदात के बाद मां-बेटा वापस अपने घर आ गए। रात को जब सुनीता का पति घर लौटा तो उसे भी इस बारे में कुछ नहीं बताया गया। डीसीपी क्राइम अमरिंदर सिंह ने बताया कि मां-बेटे के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर लिया है। साथ ही चोरी हुए गहनों के मामले की भी जांच की जा रही है।
(रिपोर्ट: मोनी देवी, लाइव हिन्दु्स्तान)
लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
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