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चोरी हुए गहने तो नौकरानी के घर पहुंची रिटायर्ड कैप्टेन की पत्नी, हो गई हत्या; पड़ोसी की छत पर मिली लाश

By Ankit Ojha
लाइव हिन्दुस्तान
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हरियाणा के पंचकूला में रिटायर्ड कैप्टन की पत्नी के गहने चोरी हो गए। वह पूछातछ करने के लिए अपनी नौकरानी के घर पहुंच गईं। नौकरानी ने उनकी हत्या कर दी और शव पड़ोसी की छत पर छिपा दिया। 

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रिटायर्ड कैप्टन की पत्नी की हत्या, नौकरानी ने घोंट दिया गला

हरियाणा के पंचकूला में सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां एक रिटायर्ड कैप्टन की पत्नी के गहने चोरी हुए तो उन्हें अपनी नौकरानी पर शक हो गया। इसके बाद वह पूछताछ करने के लिए नौकरानी के घर पहुंच गईं। यहां कुछ ऐसा हुआ कि वह लौटकर कभी अपने घर नहीं जा पाईं। बाद में उनका शव नौकरानी के पड़ोसी की छत पर टाइल्स के पीछे से पाया गया।

मृतक महिला की उम्र 70 साल बताई गई है। नौकरानी ने इस वारदात को अंजाम दिया और अपने बेटे की मदद से लाश को पड़ोसी के मकान की छत पर ले जाकर टाइलों के पीछे छिपा दिया। सेक्टर-21 पुलिस चौकी ने नौकरानी और उसके बेटे के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर दोनों को हिरासत में ले लिया है। पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है।

10 साल से घर में कर रही थी काम

सेक्टर-21 के हाउस नंबर 366 में 70 साल की नीरा अपने पति चंद्रमोहन के साथ रहती थीं। चंद्रमोहन रिटायर्ड कैप्टन हैं। उनके दोनों बेटे अमेरिका में रहते हैं। घर में सिर्फ बुजुर्ग दंपती ही रहते थे। उनके घर में सुनीता नामक नौकरानी 10 साल से काम कर रही थी। परिवार का उस पर पूरा भरोसा था। सुनीता अपने पति और बेटे के साथ इसी सेक्टर के हाउस नंबर 483 में रहती है। जिस मकान में वह रहती है, उसके मालिक ने सुनीता के परिवार को केयरटेकर के तौर पर रखा हुआ है।

सोमवार को नीरा के घर से कुछ गहने गायब होने की बात सामने आई थी। उन्हें सुनीता पर शक हुआ। सुबह जब उनके पति चंद्रमोहन गोल्फ खेलने के लिए घर से निकले, तब नीरा ने उन्हें बताया कि वह सुनीता से गहनों के बारे में पूछताछ करने हाउस नंबर 483 जा रही हैं। इसके बाद वह घर वापस नहीं लौटीं। दोपहर करीब 3 बजे चंद्रमोहन घर लौटे तो नीरा घर पर नहीं थीं। उन्होंने पहले आसपास और परिचितों के यहां उनकी तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद उन्होंने सेक्टर-21 पुलिस चौकी को मामले की सूचना दी।

पड़ोसी के मकान की छत पर छिपाई लाश

पुलिस टीम सुनीता के घर पहुंची और उससे सख्ती से पूछताछ की तो उसने हत्या की बात कबूल कर ली। उसने बताया कि उसने नीरा का गला दबाकर हत्या की थी। इसके बाद वह अपने बेटे की मदद से उसकी लाश को पड़ोसी के मकान की छत पर ले गई और वहां टाइलों के पीछे छिपा दी। वारदात के बाद मां-बेटा वापस अपने घर आ गए। रात को जब सुनीता का पति घर लौटा तो उसे भी इस बारे में कुछ नहीं बताया गया। डीसीपी क्राइम अमरिंदर सिंह ने बताया कि मां-बेटे के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर लिया है। साथ ही चोरी हुए गहनों के मामले की भी जांच की जा रही है।

(रिपोर्ट: मोनी देवी, लाइव हिन्दु्स्तान)

Ankit Ojha

लेखक के बारे में

Ankit Ojha

विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।


राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।


अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।

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