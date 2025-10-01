rao narendra singh meets captain ajay singh yadav and randeep surjewala हरियाणा कांग्रेस में शुरू हुआ डैमेज कंट्रोल, नेताओं से मिले राव नरेंद्र; कैप्टन अजय यादव से भी मीटिंग, Haryana Hindi News - Hindustan
हरियाणा कांग्रेस में शुरू हुआ डैमेज कंट्रोल, नेताओं से मिले राव नरेंद्र; कैप्टन अजय यादव से भी मीटिंग

राव नरेंद्र सिंह ने ही इसे खत्म करने का जिम्मा उठा लिया है। वह खुद मंगलवार को कई नेताओं से जाकर मिले, जिन्हें उनके विरोधी खेमे का नेता माना जाता है। इन नेताओं में चौधरी वीरेंद्र सिंह, रणदीप सुरजेवाला शामिल हैं। यही नहीं अपनी नियुक्ति का ही विरोध करने वाले कैप्टन अजय यादव से भी उन्होंने मीटिंग की।

Surya Prakash लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीWed, 1 Oct 2025 10:12 AM
हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए राव नरेंद्र सिंह का कई सीनियर नेताओं ने विरोध किया था। कैप्टन अजय सिंह यादव ने यह कहते हुए विरोध किया था कि किसी स्वच्छ छवि वाले नेता को कमान मिलनी चाहिए थी, लेकिन उससे उलट फैसला हुआ है। इससे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरा है। इसे आंतरिक कलह और गुटबाजी के तौर पर देखा गया था, लेकिन राव नरेंद्र सिंह ने ही इसे खत्म करने का जिम्मा उठा लिया है। वह खुद मंगलवार को कई नेताओं से जाकर मिले, जिन्हें उनके विरोधी खेमे का नेता माना जाता है। इन नेताओं में चौधरी वीरेंद्र सिंह, रणदीप सुरजेवाला शामिल हैं। यही नहीं अपनी नियुक्ति का ही विरोध करने वाले कैप्टन अजय यादव से भी उन्होंने मीटिंग की।

