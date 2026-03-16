Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

RS चुनाव में हरियाणा में फिर हंगामा, रोकी गई गिनती; भड़के खरगे ने चुनाव आयोग को लिखी चिट्ठी

Mar 16, 2026 09:41 pm ISTPramod Praveen लाइव हिन्दुस्तान, चंडीगढ़
share

राज्यसभा की दो सीटों के लिए 88 विधायकों ने मतदान किया है। इनेलो के दो विधायकों ने मतदान नहीं किया। कांग्रेस ने भी एक भाजपा विधायक अनिल विज की वोट सीक्रेसी लीक होने के आरोप लगाते हुए आपत्ति जताई और चुनाव अधिकारियों को शिकायत दी है।

RS चुनाव में हरियाणा में फिर हंगामा, रोकी गई गिनती; भड़के खरगे ने चुनाव आयोग को लिखी चिट्ठी

हरियाणा में राज्यसभा की दो सीटों के लिए हुआ चुनाव फिर हंगामे की भेंट चढ़ता दिख रहा है। भाजपा और कांग्रेस की आपत्तियों के बाद गिनती रोक दी गई है। इस बीच, कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने इस चुनाव में हस्तक्षेप और गोपनीयता उल्लंघन का आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी है। वैसे तो दो सीटों के लिए शाम पांच बजे मतदान खत्म हो गया था लेकिन भाजपा ने कांग्रेस के दो वोटों पर आपत्ति जताई है। दूसरी तरफ, कांग्रेस ने भी मंत्री अनिल विज की ओर से डाले गए वोट पर आपत्ति जताई। इसके बाद हंगामा शुरू हो गया और गिनती रोक दी गई।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

कांग्रेस विधायक परमवीर सिंह, कांग्रेस के भरत बेनीवाल और भाजपा के मंत्री अनिल विज के वोट पर ऑब्जेक्शन लगी। दोनों पक्षों की आपत्तियों के कारण वोटों की गिनती की प्रक्रिया एक घंटे से भी ज्यादा समय से रुकी हुई है। उन्होंने आयोग से इस मामले में तुरंत हस्तक्षेप करने और चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता बनाए रखने की मांग की है। खरगे ने अपने पत्र में कहा कि कांग्रेस उम्मीदवार करमवीर सिंह बौद्ध की ओर से चुनाव आयोग, रिटर्निंग अधिकारी और मुख्य निर्वाचन अधिकारी को एक शिकायत भेजी गई है। इसमें चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता को प्रभावित करने की कोशिश का आरोप लगाया गया है। चुनाव की शुचिता से किसी भी तरह का समझौता नहीं होना चाहिए। पार्टी के वैध मतदाताओं या डाले गए वोटों को अयोग्य ठहराने की किसी भी कोशिश को रोकना जरूरी है।

ये भी पढ़ें:LIVE: राज्यसभा चुनाव में बिहार में NDA का लहराया परचम, सभी पांचों उम्मीदवार जीते
ये भी पढ़ें:वो 4 माननीय, जिनको नहीं मना पाए तेजस्वी; RJD के अरबपति MP एडी सिंह की पारी खत्म!

चुनाव आयोग से समय की मांग

खरगे ने चुनाव आयोग से आग्रह किया है कि मामले की गंभीरता और समय की संवेदनशीलता को देखते हुए जल्द बैठक का समय दिया जाए। उन्होंने बताया कि वरिष्ठ नेता डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी के नेतृत्व में पार्टी का प्रतिनिधिमंडल चुनाव परिणाम घोषित होने से पहले चुनाव आयोग से मुलाकात करना चाहता है।

ये भी पढ़ें:हरियाणा में कौन जीतेगा राज्यसभा का रण! 2 विधायकों ने दिया गच्चा; 88 वोट ही पड़े

2 सीटों के लिए 88 विधायकों ने किया मतदान

राज्यसभा की दो सीटों के लिए 88 विधायकों ने मतदान किया है। इनेलो के दो विधायकों ने मतदान नहीं किया। कांग्रेस ने भी एक भाजपा विधायक अनिल विज की वोट सीक्रेसी लीक होने के आरोप लगाते हुए आपत्ति जताई और चुनाव अधिकारियों को शिकायत दी है। इसके अलावा चुनाव के दौरान एक और मत पर आपत्ति हुई है। कांग्रेस के परमवीर के वोट पर भाजपा प्रत्याशी संजय भाटिया के अधिकृत रिप्रेजेंटेटिव गौरव गौतम ने सीक्रेसी लीक होने की आपत्ति जताई। भिवानी के बीजेपी विधायक घनश्याम सराफ का वोट भाजपा नेता वीरेंद्र गर्ग ने डाला क्योंकि घनश्याम सराफ बीमार हैं। राज्यसभा चुनाव में नियम है कि किसी उम्मीदवार की सहमति से उनका नामित सहयोगी वोट डाल सकता है। सीएम नायब सिंह सैनी ने अपना वोट डाला। मंत्री अनिल विज पैरों में फ्रैक्चर के कारण व्हीलचेयर पर वोट डालने पहुंचे थे। कांग्रेस विधायक विनेश फोगाट सांसद दीपेन्द्र सिंह हुड्डा और सतपाल ब्रह्मचारी के साथ विधानसभा पहुंची थीं।

इनेलो विधायकों ने नहीं किया मतदान

कुल तीन उम्मीदवार भाजपा से संजय भाटिया, कांग्रेस से कर्मवीर बौद्ध और भाजपा समर्थित निर्दलीय सतीश नांदल मैदान में हैं। भाटिया की जीत तय मानी जा रही है। मुख्य मुकाबला बौद्ध और नांदल में है। कांग्रेस के एकमुश्त 37 वोट बौद्ध को मिले तो उनका जीतना भी पक्का है। हालांकि क्रॉस वोटिंग होने पर उनकी राह मुश्किल हो सकती है।

रिपोर्ट: मोनी देवी

Pramod Praveen

लेखक के बारे में

Pramod Praveen

प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।

अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।

और पढ़ें
Haryana News Rajya Sabha Elections 2026 Mallikarjun Kharge अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।