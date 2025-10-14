जिस अफसर ने कानून के लिए किया काम, उसे सिस्टम ने तोड़ दिया; IPS पूरन की सुसाइड पर राहुल गांधी

कांग्रेस नेता ने कहा कि यह केवल एक आत्महत्या नहीं, संवेदनहीन सिस्टम की विफलता और जातिगत भेदभाव का नतीजा है। एक ईमानदार अफसर, जिसने पूरी जिदगी कानून और न्याय के लिए काम किया, उसे उसी सिस्टम ने तोड़ दिया।

दिवंगत आईपीएस वाई पूरन कुमार के परिवार से मिलने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी सुबह करीब 11 बजे चंडीगढ़ में उनके आवास पहुंचे। यहां उन्होंने कुमार की पत्नी आईएएस अधिकारी अमनीत पी कुमार और उनके परिवार से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया। राहुल ने 50 मिनट तक परिवार से बात की। इस दौरान उन्होंने हरियाणा सरकार से मांग की कि आरोपी अधिकारियों को तुरंत अरेस्ट किया जाए। उन्होंने कहा कि ये एक परिवार का मामला नहीं है। दलितों को प्रताड़ित करना गलत है। राहुल ने कहा कि मेरी पीएम और हरियाणा सीएम से अपील है कि दोनों बेटियों से किए वादे को पूरा करें। सरकार तमाशा बंद करे।

राहुल गांधी ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सैनी ने परिवार को भरोसा दिया था कि एक्शन लेंगे, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। जो दोषी हैं, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। कांग्रेस नेता ने कहा कि यह केवल एक आत्महत्या नहीं, संवेदनहीन सिस्टम की विफलता और जातिगत भेदभाव का नतीजा है। एक ईमानदार अफसर, जिसने पूरी जिंदगी कानून और न्याय के लिए काम किया, उसे उसी सिस्टम ने तोड़ दिया। वाई पूरन कुमार जैसे अधिकारी हमारे सिस्टम की रीढ़ हैं। अगर उन्हें न्याय नहीं मिला, तो यह हर ईमानदार अफसर के मनोबल को तोड़ेगा। यह पूरे देश के प्रशासनिक तंत्र की आत्मा का सवाल है।

पीड़ित परिवार से क्या बोले राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि कांग्रेस इस लड़ाई को राष्ट्रीय स्तर पर उठाएगी ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा न हों। उन्होंने मृतक अधिकारी की पत्नी आईएएस अमनीत कुमार को हरसंभव मदद का भरोसा दिया। राहुल गांधी आज सुबह करीब साढ़े 10 बजे चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचे। यहां हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग ने उन्हें रिसीव किया। राहुल एयरपोर्ट से सीधे सेक्टर-24 में आईपीएस पूरन की पत्नी के आवास के लिए रवाना हुए। पहले चर्चा थी कि राहुल गांधी के साथ सोनिया गांधी के भी आ सकती हैं, लेकिन वह अकेले ही आए। सोनिया गांधी इस समय प्रियंका गांधी के साथ शिमला में हैं।