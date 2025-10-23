पंजाब के पूर्व डीजीपी के बेटे की मौत मामले की हो सीबीआई जांच, हरियाणा सरकार ने की सिफारिश

संक्षेप: हरियाणा सरकार ने केंद्र से औपचारिक तौर पर पंजाब के पूर्व IPS अधिकारी मोहम्मद मुस्तफा के बेटे की कथित हत्या की जांच सीबीआई को सौंपने की सिफारिश की है। एक वीडियो में बेटे ने पिता पर गंभीर आरोप लगाए थे।

पंजाब के पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा के बेटे अकील अख्तर की कथित हत्या के मामले में हरियाणा सरकार ने केंद्र सरकार से सीबीआई जांच की सिफारिश की है। जांच से जुड़े अधिकारियों ने बताया कि बुधवार को केंद्र सरकार को एक फॉर्मल रेफरेंस दिया गया, जिसमें इस हाई-प्रोफाइल केस में केंद्रीय जांच एजेंसी के दखल की मांग की गई। अकील अख्तर ने एक कथित वीडियो में आरोप लगाया था कि उनके पिता मुस्तफा का उनकी पत्नी (अकील) के साथ अवैध संबंध हैं। हालांकि, एक अन्य वीडियो में अकील ने तबीयत का हवाला देते हुए आरोपों को वापस ले लिया था।

हालांकि, जांच एजेंसी को तब सौंपी जाएगी जब केंद्र सरकार इस खास केस के लिए दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट की शक्तियों और अधिकार क्षेत्र को हरियाणा तक बढ़ाने के राज्य सरकार के अनुरोध को स्वीकार कर लेगी। इससे पहले, सामने आया था कि पंजाब के पूर्व डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (DGP) मोहम्मद मुस्तफा के अगले हफ्ते, शायद सोमवार, 27 अक्टूबर को चल रही पुलिस जांच में शामिल होने की उम्मीद है।

'हिंदुस्तान टाइम्स' से फोन पर बात करते हुए, मुस्तफा ने कन्फर्म किया कि उनका परिवार जांच में सहयोग करेगा। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) से जुड़े पंचकूला के एक सीनियर पुलिस अफसर ने कहा कि मुस्तफा को बुधवार को एक नोटिस जारी किया गया था, जिसमें उन्हें इन्वेस्टिगेटर के सामने पेश होने का निर्देश दिया गया था। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, 35 साल के अकील अख्तर 16 अक्टूबर की रात को सेक्टर 4, MDC, पंचकूला में अपने घर पर बेहोश पाए गए थे और उनके परिवार वाले उन्हें सिविल हॉस्पिटल ले गए थे। अस्पताल में उन्हें डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया था। चूंकि शुरू में किसी गड़बड़ी का शक नहीं था, इसलिए बॉडी को मॉर्चरी में रखा गया और अगले दिन सहारनपुर में अंतिम संस्कार के लिए सौंप दिया गया।