नूंह में बिक रही थी बैन हुई कफ सिरप, 1300 बोतलों के साथ नशा तस्कर गिरफ्तार

संक्षेप: पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि मंगलवार को तावड़ू सीआईए टीम गश्त में पुलिस कॉम्प्लेक्स टूंडलाका के पास मौजूद थी। इसी दौरान सूचना मिली कि पुन्हाना के लुहिंगा कलां निवासी साहुन खान अपने घर में नशीली प्रतिबंधित दवाइयां बेच रहा है।

Wed, 29 Oct 2025 11:57 AMUtkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, नूंह
नूंह जिला पुलिस की सीआईए तावड़ू ने नशा करने के लिए प्रयोग की जा रहीं प्रतिबंधित सिरप की 1,300 बोतलों की खेप के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आरोपी अपने घर से ही सिरप बेच रहा था। आरोपी नशा करने वाले युवकों को सिरप की बोतलों को बेचता था। पुन्हाना सदर थाना में आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।

पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि मंगलवार को तावड़ू सीआईए टीम गश्त में पुलिस कॉम्प्लेक्स टूंडलाका के पास मौजूद थी। इसी दौरान सूचना मिली कि पुन्हाना के लुहिंगा कलां निवासी साहुन खान अपने घर में नशीली प्रतिबंधित दवाइयां बेच रहा है। इस सूचना के आधार पर तत्काल कार्रवाई करते हुए पुलिस ने उपरोक्त आरोपी को दबोच लिया।

ड्यूटी मजिस्ट्रेट पुन्हाना बीडीपीओ की मौजूदगी में आरोपी के घर की तलाशी ली गई। आरोपी के घर के कमरे से छह सफेद रंग के प्लास्टिक कट्टे बरामद हुए। इन्हें खोलकर जांच करने पर उनके अंदर खांसी के सिरप की कुल 1,300 बोतलें बरामद हुईं। बरामद सिरप की जांच के लिए ड्रग्स इंस्पेक्टर को भी मौके पर बुलाया गया। जिन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया कि यह दवा एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रतिबंधित श्रेणी में आती है, जिसका उपयोग नशे के रूप में किया जाता है। आरोपी से गहनता से पूछताछ जारी है। पुलिस ने पुन्हाना सदर थाना में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

