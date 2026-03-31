बैंक खातों से कौन ले उड़ा हरियाणा सरकार के 590 करोड़, अब CBI करेगी जांच; ऐसा पहला मामला
अब तक 15 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। जानकारी के अनुसार हरियाणा सरकार के विभागों के करीब 12 खातों में खेल हुआ है और यहां से 590 करोड़ रुपये कम पाए गए हैं, जबकि बैलेंस ज्यादा था। ऐसे में पैसा कहां गया और किसने निकालकर कहां डाले, इन सभी पहलुओं की जांच की जा रही है।
हरियाणा सरकार के विभागों के खातों से 590 करोड़ रुपये गायब होने के मामले की जांच अब सीबीआई करेगी। हरियाणा सरकार ने इसकी सिफारिश की है और अब गृह मंत्रालय की मंजूरी के बाद केंद्रीय एजेंसी जांच शुरू करेगी। अब तक इस केस की जांच राज्य के विजिलेंस और चंडीगढ़ पुलिस द्वारा की जा रही थी। इस मामले में अब तक 15 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। जानकारी के अनुसार हरियाणा सरकार के विभागों के करीब 12 खातों में खेल हुआ है और यहां से 590 करोड़ रुपये कम पाए गए हैं, जबकि बैलेंस ज्यादा था। ऐसे में पैसा कहां गया और किसने निकालकर कहां डाले, इन सभी पहलुओं की जांच की जा रही है।
राज्य सरकार के ये खाते IDFC First बैंक और AU Small Finance बैंक में थे। इन खातों से ही रकम गायब की गई है। कुल 12 खातों में से 10 तो IDFC बैंक में ही थे, जबकि अन्य 2 खाते AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में थे। अब तक की जांच में यह सामने आया है कि मुख्य आरोपी ने कई फर्जी फर्म और कंपनियां बनाई थीं। इसके बाद सरकारी फंड वाले खातों से अलग-अलग बैंक अकाउंट्स में रकम को ट्रांसफर किया गया। ये अकाउंट उन कंपनियों के थे, जिन्हें फर्जी तौर पर रकम ट्रांसफर करने के लिए ही बनाया गया था।
ऐसी फर्जी कंपनियां जिनके नाम से बने खातों में ये रकम ट्रांसफर की गई, उनमें आरएस ट्रेडर्स, कैप को फिटेक सर्विसेज, एसआरआर प्लानिंग गुरु प्राइवेट लिमिटेड और स्वास्तिक देश प्रोजेक्ट शामिल हैं। इस मामले में हरियाणा विजिलेंस की ओर से 23 फरवरी को एफआईआर दर्ज कराई गई थी। इस मामले में फेक डेबिट मेमो भी तैयार किए गए और उनके आधार पर ही आरोपी से जुड़े खातों और उसके परिजनों से जुड़े खातों में रकम ट्रांसफर की गई। यह मामला अनूठा है और चौंकाने वाला है, जिसमें बैंक खातों में जमा सरकारी विभागों की रकम को ही घोटाला करके हड़प लिया गया। इसे गबन भी कहा जा रहा है और इस मामले ने हरियाणा प्रशासन को भी हिलाकर रख दिया।
इस मामले में कुछ सरकारी अधिकारियों के भी शामिल होने की आशंका है। यह मामला जब ध्यान में आया था तो हरियाणा विधानसभा में भी चर्चा हुई थी। नेता विपक्ष भूपिंदर सिंह हुड्डा का कहना था कि यह गंभीर मसला है और सरकार बताए कि अब तक क्या किया। इस पर सीएम का कहना था कि एक गड़बड़ी सामने आते ही पूरी जांच की गई और तभी मामला खुला है। इस तरह सरकार ऐक्शन में है। यदि कोई बैंक का कर्मचारी या फिर सरकारी अधिकारी इस मामले में जिम्मेदार पाया गया तो उसके खिलाफ बेहद सख्त ऐक्शन होगा।
लेखक के बारे मेंSurya Prakash
दुनियादारी में रुचि पत्रकारिता की ओर खींच लाई। समकालीन राजनीति पर लिखने के अलावा सामरिक मामलों, रणनीतिक संचार और सभ्यतागत प्रश्नों के अध्ययन में रुचि रखते हैं। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रायबरेली के रहने वाले सूर्यप्रकाश को पत्रकारिता जगत में करीब डेढ़ दशक का अनुभव है। 10 वर्षों से ज्यादा समय से डिजिटल मीडिया में कार्यरत हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय एवं राज्यों से संबंधित खबरों का संपादन करते हैं एवं डेस्क इंचार्ज के तौर पर भी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। समाचारों के त्वरित प्रकाशन से लेकर विस्तृत अध्ययन के साथ एक्सप्लेनर आदि में भी रुचि रखते हैं। ब्रेकिंग न्यूज प्रकाशित करने और खबरों के अंदर की खबर को विस्तार से समझाने में रुचि रखते हैं। हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को समझते हैं और उसके अनुसार ही पाठकों को खबरें देने के लिए तत्परता रखते हैं।
अकादमिक योग्यता: एक तरफ डेढ़ दशक का सक्रिय पत्रकारिता करियर रहा है तो वहीं दूसरी तरफ सूर्यप्रकाश अकादमिक अध्ययन में भी गहरी दिलचस्पी रखते रहे हैं। पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन और मास्टर्स की पढ़ाई के साथ ही 'हाइब्रिड वारफेयर में मीडिया के इस्तेमाल' जैसे महत्वपूर्ण एवं उभरते विषय पर पीएचडी शोध कार्य भी किया है। पत्रकारिता, समाज, साहित्य में रुचि के अलावा वारफेयर में मीडिया के प्रयोग पर भी गहरा अध्ययन किया है। इसी कारण डिफेंस स्टडीज जैसे गूढ़ विषय में भी वह रुचि रखते हैं। इस प्रकार सूर्यप्रकाश का एक लंबा पेशेवर अनुभव रहा है तो वहीं गहरी अकादमिक समझ भी रही है।
राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय महत्व के समाचारों में गहरी दिलचस्पी रखते हैं तो वहीं नैरेटिव वारफेयर के बारे में भी गहरा अध्ययन है। खबरों के अंदर की खबर क्या है और किसी भी समाचार के मायने क्या हैं? ऐसी जरूरी चीजों को पाठकों तक पहुंचाने में भी रुचि रखते हैं। लाइव हिन्दुस्तान में बीते 5 सालों से जुड़े हैं और गुणवत्तापूर्ण समाचार देने की मुहिम को बल प्रदान किया है। सूर्यप्रकाश को पाठकों की पसंद को समझने और उसके अनुसार समाचारों के प्रस्तुतिकरण में भी महारत हासिल है। कठिन विषयों को सरल शब्दों में पाठकों तक पहुंचाने की रुचि है और इसी कारण एक्सप्लेनर आदि भी लिखते हैं।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।