NIT कुरुक्षेत्र का छात्र हॉस्टल के कमरे में पंखे से लटका मिला; दोस्त से कहा था- रात को आना, दरवाजा खुला मिलेगा
पुलिस के पहुंचने के बाद कमरा खोला गया और मृतक छात्र को नीचे उतारा गया। गुरुवार को उसका पोस्टमॉर्टम किया गया। बाद में शव उसके माता-पिता को सौंप दिया गया, जो सुबह-सुबह कैंपस पहुंच गए थे।
हरियाणा के कुरुक्षेत्र में स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (NIT) में गुरुवार को इंजीनियरिंग का एक छात्र अपने हॉस्टल के कमरे में फांसी पर लटका हुआ मिला। मृतक की पहचान प्रियांशु शर्मा के रूप में हुई है, जो कि बीटेक सिविल तीसरे वर्ष का छात्र था और हरियाणा के सिरसा जिले के शेरपुरा गांव का रहने वाला था। शुरुआती जांच में पुलिस को यह आत्महत्या का मामला लग रहा है, हालांकि अभी तक मौत के सही कारणों का पता नहीं चल पाया है।
जांच अधिकारी और असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर विनोद कुमार ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि प्रियांशु ने बुधवार शाम 6:30 बजे से 7 बजे के बीच अपने एक दोस्त को फोन किया था। इस दौरान उसने दोस्त से रात को उसके कमरे पर आने की बात कही थी और बताया था कि जब वो आएगा तो दरवाजा खुला मिलेगा।
दोस्त पहुंचा तो अंदर से बंद मिला दरवाजा
हालांकि, रात करीब 11:15 बजे जब वह दोस्त प्रियांशु के रूम पर पहुंचा, तो उसे दरवाजा अंदर से बंद मिला। बार-बार दरवाजा खटखटाने के बाद भी जब कोई जवाब नहीं मिला, तो उसने किसी अनहोनी के डर से पास के कमरे में मौजूद अन्य छात्रों को इस बात की जानकारी दी।
खिड़की से झांककर देखा तो पंखे से लटका था शव
जब अन्य छात्रों ने पीछे की खुली खिड़की से अंदर झांककर देखा तो उन्होंने प्रियांशु को सीलिंग फैन से लटका हुआ पाया। इसके बाद पुलिस और संस्थान के अधिकारियों को तुरंत इसकी सूचना दी गई।
पीएम के बाद माता-पिता को सौंप दिया गया शव
विनोद कुमार ने आगे बताया कि पुलिस के पहुंचने के बाद कमरा खोला गया और मृतक छात्र को नीचे उतारा गया। गुरुवार को उसका पोस्टमॉर्टम किया गया। बाद में शव उसके माता-पिता को सौंप दिया गया, जो सुबह-सुबह कैंपस पहुंच गए थे। अधिकारी ने बताया कि कमरे से अब तक कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है और इस घटना के पीछे के कारणों का पता लगाने के लिए जांच जारी है।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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