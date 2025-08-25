1984 के सिख विरोधी दंगों में जान गंवाने वालों के परिजनों को मिलेंगी नौकरियां, सीएम सैनी का ऐलान

सीएम नायब सैनी ने कहा, '1984 के सिख विरोधी दंगों में हरियाणा के 58 लोग घायल हुए और 121 मारे गए। हमने फैसला लिया है कि ऐसे सभी परिवारों के वर्तमान में मौजूद एक सदस्य को प्राथमिकता के आधार पर उचित नौकरी दी जाएगी।'

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राज्य विधानसभा में सोमवार को एक अहम घोषणा की है। उन्होंने कहा कि 1984 के सिख विरोधी दंगों में जान गंवाने वालों के परिवार के सदस्यों को हरियाणा सरकार में नौकरियां दी जाएंगी। इस दुखद घटना में हरियाणा के 121 लोगों की जान गई थी।

सीएम सैनी ने कहा, '1984 के सिख विरोधी दंगों में हरियाणा के 58 लोग घायल हुए और 121 मारे गए। हमने फैसला लिया है कि ऐसे सभी परिवारों के वर्तमान में मौजूद एक सदस्य को (जिन्होंने अपने परिजनों को दंगों में खोया) उनकी सहमति से हरियाणा सरकार में प्राथमिकता के आधार पर उचित नौकरी दी जाएगी।'