मां के लिव-इन पार्टनर ने ही कर ली बेटे की किडनैपिंग, पुलिस के जाल में फंसे 4 आरोपी
हरियाणा के हासी की रहने वाले अजय वर्मा नाम के शख्स ने अपनी पूर्व लिव इन पार्टनर के बेटे को किडनैप करवा लिया। पुलिस ने उसे और उसके तीन सहयोगियों को गिरफ्तार करके बच्चे को बचा लिया है।
हरियाणा के हांसी में एक महिला के पूर्व लिव-इन पार्टनर ने उसके बेटे को किडनैप कर लिया। जानकारी के बाद पुलिस ने किसी तरह बच्चे को छुड़ा लिया है। पुलिस ने बताया कि मुख्य आरोपी के साथ उसके तीन सहयोगियों को भी गिरफ्तार किया गाय है। महिला के पति से तलाक के बाद वह अपने बेटे को साथ लेकर 24 साल के अजय वर्मा के साथ लिव-इन में रहने लगी थी। हालांकि अजय के साथ भी उसके संबंध खराब होने लगे। उन दोनों के बीच झगड़ा होता ही रहता था ऐसे में महिला अपने मायके चली गई।
अजय वर्मा मोबाइल रिपेयरिंग का काम करता था। वह किसी तरह महिला को फिर से अपने पास वापस बुलाना चाहता था। इसके लिए दोस्तों के साथ मिलकर उसने बेटे की किडनैपिंग की साजिश रची। अजय के साथियों की पहचान अमित (18 साल), सचिन (20 साल) और अजय (20 साल) के रूप में की गई है। अमित और सचिन हरियाणा में हिसार के रहने वाले हैं। अजय दिल्ली में विकासपुरी में रहता है।
पुलिस के मुताबिक महिला ने विकसपुरी थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी कि एक दिन पहले ही उसका बेटा स्कूल से वापस नहीं आया। महिला ने अजय पर ही किडनैपिंग के आरोप लगाए ते। इसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले। पता चला कि दो लोगों ने बच्चे को मोटरसाइकल पर बैठाया है। सोशल मीडिया मॉनिटरिंग और टेक्निकल सर्विलांस के जरिए पुलिस ने आरोपी को ट्रैक करने की कोशिश की।
विकासपुरी में रहने वाले अजय क ट्रैक कर लिया गया और हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। उसने बताया कि अजय वर्मा ने सोशल मीडिया से उसे कॉन्टैक्ट किया था और बंदूक का इंतजाम करने को कहा था। पुलिस हांसी पहुंची और पता चला कि वर्मा बच्चे को लेकर खेत में छिपा था। इसके बाद वर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया और बच्चे को बचा लिया गया। विकासपुरी से गिरफ्तार किए गए अजय के पास से पिस्तौल भी बरामद हुई थी। उसपर आर्म्स ऐक्ट के तहत भी केस दर्ज किया गया है।
