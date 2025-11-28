पड़ोसी के साथ संबंध बना रही थी मां, बेटे ने कर दी हत्या; फिर लाशें लेकर पहुंच गया थाने

संक्षेप: हरियाणा के सिरसा से बेहद हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां एक बेटे ने अपनी मां को पड़ोसी से संबंध बनाते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। इसके बाद उसने गला घोंटकर दोनों की हत्या कर दी और लाशें लेकर थाने पहुंच गया।

हरियाणा के सिरसा में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां एक युवक ने अपनी मां और उसके प्रेमी की हत्या कर दी और दोनों की लाशें गाड़ी में डाल कर खुद ही थाने ले आया। उसने पुलिस से कहा कि गाड़ी में लाशें पड़ी हैं, इन्हें निकाल लो। युवक की बात से पुलिस सन्न रह गई। जब गाड़ी खोली तो उस में एक महिला और एक शख़्स की लाशें पड़ी हुई थीं। पुलिस ने दोनों शवों को अपने कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल में रखवा दिया। आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है।

युवक ने अपनी मां और पड़ोस में रहने वाले एक व्यक्ति को संबंध बनाते हुए वीरवार रात को रंगे हाथों पकड़ लिया था। युवक ने गुस्से में दोनों की चुन्नी से गला घोंटकर हत्या कर दी। मृतक महिला की पहचान 42 साल की अंगूरी देवी और उसके 45 साल के प्रेमी लेखराज के रूप में हुई है।

मेरी मां के पड़ोसी के साथ थे अवैध संबंध जिला के सिकंदरपुर में एक युवक राजकुमार ने अपनी मां और पड़ोस में रहने वाले एक व्यक्ति को संबंध बनाते हुए गुरुवार रात को रंगे हाथों पकड़ लिया। युवक ने घर में घुसकर दोनों की चुन्नी से गला घोंटकर हत्या कर दी। हत्या करने के बाद शुक्रवार सुबह 9 बजे दोनों के शवों को गाड़ी में लेकर सीधा सदर थाने सिरसा पहुंच गया। थाने में सीधे गाड़ी लगाने पर पुलिस ने उसे रोका तो उसने कहा कि गाड़ी में उसकी मां और प्रेमी की लाश है। गाड़ी से दोनों की लाशें निकाल लो। पुलिस ने गाड़ी की जांच की तो गाड़ी में दो शव रखे हुए थे। इसके बाद थाने में हड़कंप मंच गया। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में ले लिया और युवक को हिरासत में ले लिया।

पुलिस पूछताछ में युवक ने बताया कि मेरी मां के पड़ोसी के साथ अवैध संबंध थे। इसका मुझे कई दिनों से शक था। मैंने अपनी मां को पहले भी कई बार समझाया था, लेकिन वह नहीं मानी। वीरवार रात दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया जिसके बाद मैंने दोनों की हत्या कर दी। सिकंदरपुर में हुए इस दोहरे हत्याकांड के बाद सनसनी मची हुई है और लोगों में तरह-तरह की चर्चाएं हैं। डीएसपी राजेश कुमार ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। दोनों शवों का पोस्टमार्टम किया जा रहा है।