भिवानी और चरखी दादरी में 48 घंटे के लिए मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद; बवाल की आशंका, क्या वजह?
हरियाणा सरकार ने मंगलवार को भिवानी और चरखी दादरी जिलों में 48 घंटे के लिए मोबाइल इंटरनेट, बल्क एसएमएस और डोंगल सेवाओं को सस्पेंड करने का आदेश जारी किया। प्रशासन का कहना है कि इन जिलों में शांति भंग होने की आशंका है।
हरियाणा सरकार ने 19 साल की महिला टीचर की मौत को लेकर उपजे भारी जनाक्रोश के बीच मंगलवार को भिवानी और चरखी दादरी जिलों में 48 घंटे के लिए मोबाइल इंटरनेट, बल्क एसएमएस और डोंगल सेवाओं को सस्पेंड करने का आदेश जारी किया। प्रशासन का कहना है कि भिवानी और चरखी दादरी जिले में प्रदर्शन, आंदोलन, सार्वजनिक और निजी संपत्ति को नुकसान और शांति भंग होने की आशंका के चलते यह फैसला लिया गया है।
21 अगस्त सुबह 11 बजे तक लागू
गृह विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव सुमिता मिश्रा द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि इंटरनेट सेवा 19 अगस्त पूर्वाह्न 11 बजे से 21 अगस्त सुबह 11 बजे तक बंद रहेगी।
आदेश में टीचर की मौत जिक्र नहीं
हालांकि संचार सेवा संबंधी आदेश में शिक्षिका की मौत का कोई जिक्र नहीं है, लेकिन सूत्रों के अनुसार मामले से जुड़े घटनाक्रम के मद्देनजर यह आदेश जारी किया गया है।
बवाल की आशंका
आदेश में कहा गया कि भिवानी और चरखी दादरी जिले में प्रदर्शन, आंदोलन, सार्वजनिक और निजी संपत्ति को नुकसान एवं सार्वजनिक शांति और सौहार्द भंग होने की आशंका है। ऐसे में यह आदेश शांति और सार्वजनिक व्यवस्था में किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकने के लिए जारी किया गया है।
खेत में मिली थी मनीषा की लाश
बता दें कि प्लेस्कूल की टीचर मनीषा की लाश 13 अगस्त को भिवानी के एक खेत में मिला था। वह 11 अगस्त को स्कूल से निकलने के बाद कथित तौर पर एक नर्सिंग कॉलेज में दाखिले के बारे में पूछताछ करने गई थी। इसके बाद से वह लापता थी।
भड़का था आक्रोश
इस मौत से भारी आक्रोश फैल गया। लोगों ने जिले की प्रमुख सड़कों को जाम कर दिया और कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से मामले की जांच कराने की मांग की।
लेटर आने से नया मोड़
इस बीच, मौत के मामले में एक लेटर के सामने आने से जांच का रुख बदल गया है। बताया जा रहा कि यह पत्र कथित तौर पर आत्महत्या से पहले लिखा गया था।
बैग में मिला था लेटर
भिवानी के पुलिस अधीक्षक सुमित कुमार ने बताया कि मनीषा के शव के पास एक बैग में पत्र मिला था, जिसमें उसका आधार कार्ड और अन्य दस्तावेज भी थे। उन्होंने यह भी कहा कि मनीषा द्वारा कीटनाशक खरीदने के सबूत भी मिले हैं। विसरा के नमूने में शरीर में कीटनाशक की मौजूदगी की पुष्टि हुई है।
विपक्ष का हमला
हालांकि, मनीषा के परिवार के सदस्यों ने जोर दिया कि उसकी हत्या की गई। विपक्षी दलों ने भी राज्य सरकार की आलोचना की और दावा किया है कि कथित हत्या भाजपा के शासन में कानून-व्यवस्था की विफलता का सबूत है। कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि राज्य सरकार और पुलिस की भूमिका गैरजिम्मेदाराना रही है। पूरे मामले को आत्महत्या साबित करने का प्रयास किया जा रहा है।
