मानेसर लैंड स्कैम: पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा को हाईकोर्ट से झटका, याचिका खारिज, केस चलेगा

संक्षेप: विशेष सीबीआई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ भूपेंद्र हुड्डा ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। उन्होंने पंचकूला विशेष सीबीआई जज द्वारा पारित आदेश को रद्द करने की मांग की थी।

Fri, 7 Nov 2025 06:52 PMMadan Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
मानेसर लैंड स्कैम में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से झटका लगा है। हाईकोर्ट ने आज हुड्डा की याचिका को खारिज कर दिया। अब पंचकूला स्थित सीबीआई की विशेष कोर्ट में उनके खिलाफ आरोप तय करने की प्रक्रिया शुरू हो सकेगी। पंचकूला की विशेष सीबीआई अदालत ने मामले में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ आरोप तय करके कार्यवाही को आगे बढ़ाने का फैसला लिया था।

विशेष सीबीआई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ भूपेंद्र हुड्डा ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। उन्होंने पंचकूला विशेष सीबीआई जज द्वारा पारित आदेश को रद्द करने की मांग की थी। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने भूपेंद्र हुड्डा की याचिका को खारिज कर दिया थी। सीबीआई पहले ही इस मामले में कोर्ट में चालान दाखिल कर चुकी है। हाईकोर्ट से राहत न मिलने के बाद अब विशेष अदालत ही हुड्डा के खिलाफ आरोप तय करेगी और इसके बाद ट्रायल की प्रक्रिया शुरू होगी। सीबीआई ने अपनी जांच में पूर्व सीएम समेत अन्य आरोपियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं।

क्या है मानेसर लैंड डील केस

कथित घोटाला भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यकाल में हुआ था। हरियाणा में कांग्रेस की सरकार थी और उस वक्त भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के मुख्यमंत्री थे। कुछ बिल्डरों ने राज्य सरकार के कुछ अधिकारियों के साथ मिलीभगत कर गुरुग्राम जिले के मानसेर, नौरंगपुर और नखड़ौला गांवों के भूस्वामियों को अधिग्रहण का डर दिखाया और उनकी करीब 400 एकड़ जमीन औने-पौने दाम पर खरीद ली। आरोप है कि ऐसा करके हुड्डा सरकार के कार्यकाल के दौरान करीब 900 एकड़ जमीन का अधिग्रहण कर उसे बिल्डर्स को औने-पौने दाम पर बेचा गया। मानेसर लैंड स्कैम की सीबीआई जांच का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। अदालत ने पाया था कि वर्ष 2007 में तत्कालीन हुड्डा सरकार द्वारा अधिग्रहण प्रक्रिया को रद्द करने का फैसला दुर्भावनापूर्ण था और इसे धोखाधड़ी की श्रेणी में माना गया।

हुड्डा समेत कई अधिकारी आरोपी

सीबीआई ने सितंबर 2015 में जांच शुरू की थी और 2018 में हुड्डा समेत 34 लोगों के खिलाफ 80,000 पन्नों का आरोपपत्र दाखिल किया था। सीबीआई ने आरोप लगाया कि सरकारी उद्देश्यों के नाम पर गुरुग्राम जिले के मानेसर और आसपास के गांवों के किसानों से सस्ते दामों पर सैकड़ों एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया गया। बाद में रियल एस्टेट कंपनियों, बिल्डरों और कॉलोनाइजरों को बेहद रियायती दरों पर जमीन के लाइसेंस जारी कर दिए गए। मानेसर जमीन घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) भी धन शोधन निवारण अधिनियम के अंतर्गत करोड़ों की संपत्ति अटैच कर चुकी है।

रिपोर्ट: मोनी देवी

Madan Tiwari

लेखक के बारे में

Madan Tiwari

लखनऊ के रहने वाले मदन को डिजिटल मीडिया में आठ साल से अधिक का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में यह दूसरी पारी है। राजनीतिक विषयों पर लिखने में अधिक रुचि है। नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, यूटीलिटी, एजुकेशन समेत विभिन्न बीट्स में काम किया है। लगभग सभी प्रमुख अखबारों के संपादकीय पृष्ठ पर 200 से अधिक आर्टिकल प्रकाशित हो चुके हैं। खाली समय में लॉन टेनिस खेलना पसंद है।

