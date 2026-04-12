एक ही इंजेक्शन काफी है...हेल्थ वर्कर्स की लापरवाही से युवक को हुआ रेबीज, मौत
हरियाणा के सोनीपत में हेल्थ वर्कर्स की लापरवाही से 27 साल के एक युवक की मौत हो गई। सोनीपत जिले के टिकोला गांव के युवक रुपेंद्र को दो माह पहले कुत्ते ने पांव में काटा था। डिस्पेंसरी में उसे कर्मचारी ने एक टीका लगाया, लेकिन अगले टीके की जानकारी नहीं दी।
हरियाणा के सोनीपत में हेल्थ वर्कर्स की लापरवाही से 27 साल के एक युवक की मौत हो गई। सोनीपत जिले के टिकोला गांव के युवक रुपेंद्र को दो माह पहले कुत्ते ने पांव में काटा था। डिस्पेंसरी में उसे कर्मचारी ने एक टीका लगाया, लेकिन अगले टीके की जानकारी नहीं दी। इससे युवक रेबीज का शिकार हो गया और उसकी मौत हो गई। परिजनों ने जैनपुर डिस्पेंसरी के कर्मियों पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। युवक की रेबीज से हुई मौत ने स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। समय पर सही इलाज और टीकाकरण नहीं होने की वजह से मौत हो गई। सोनीपत की सिविल सर्जन डॉ. ज्योत्सना ने कहाकि इस मामले को लेकर टीम गठित की गई है। टीम मामले की जांच करेगी। जांच के बाद जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
पीजीआई रोहतक में तोड़ा दम
रुपेंद्र की मां ने बताया कि करीब दो महीने पहले रुपेंद्र को गांव के ही कुत्ते ने पांव में काट लिया था। उसे इलाज के लिए जैनपुर स्थित डिस्पेंसरी लेकर गए तो एंटी रेबीज टीका लगाकर वापस भेज दिया गया। उनका आरोप है कि न तो उन्हें आगे के टीकाकरण की जानकारी दी गई और न ही समय पर अगला डोज लगाने के लिए कहा गया। कर्मचारियों ने यह कहकर टाल दिया कि एक ही इंजेक्शन काफी है। चार-पांच दिन से रुपेंद्र ने खाना-पीना छोड़ दिया था। उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी।
स्थिति गंभीर होने पर उसे नागरिक अस्पताल सोनीपत लेकर गए। डॉक्टरों ने उसमें रेबीज के लक्षण बताकर पीजीआई रोहतक रेफर कर दिया। रोहतक से भी उसे दिल्ली भेज दिया गया। दिल्ली में प्राथमिक उपचार के बाद उसे वापस घर भेज दिया गया लेकिन अगले ही दिन हालत और बिगड़ने पर उसे दोबारा पीजीआई रोहतक लेकर गए। वहां पर उपचार के दौरान शनिवार रात को उसकी मौत हो गई।
एंटी-रेबीज वैक्सीन का पूरा कोर्स लेना बहुत जरूरी
रेबीज एक बेहद खतरनाक बीमारी है। रेबीज के लक्षण दिखने के बाद यह जानलेवा होता है। यह वायरस दिमाग में पहुंचकर लक्षण दिखाना शुरू करता है। अगर वायरस दिमाग तक पहुंच जाए, फिर रेबीज से बचना नामुमकिन हो जाता है। कुत्ते के काटने के बाद एंटी-रेबीज वैक्सीन का पूरा कोर्स लेना बहुत जरूरी है। कुत्ते के काटने पर रेबीज की वैक्सीन, एंटीबॉडीज और टेटनस का इंजेक्शन लगवाना चाहिए। 24 घंटे के अंदर आपको रेबीज का वैक्सीन एवं इसकी 4-5 डोज का पूरा कोर्स करना चाहिए। आमतौर पर कुत्ते काटने के बाद 5 इंजेक्शन लगाने की जरूरत पड़ती है। इसके लिए पहला शॉट 24 घंटे के अंदर लगना चाहिए। इसके बाद तीसरे दिन, सातवें दिन, 14 वें दिन और अंत में 28वें दिन में लगता है। रेबीज का टीका बहुत असरदार होता है, लेकिन कुछ दुर्लभ मामलों में टीके के बाद भी रेबीज हो सकता है।
(रिपोर्ट: मोनी देवी)
लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
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आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।
यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
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