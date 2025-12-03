ISI के लिए जासूस बने वकील ने पंजाब से जुटाई थी फंडिंग, कहां जाता था कैश लेने

संक्षेप: मुशर्रफ ने पुलिस को बताया कि वह और रिजवान जुलाई में उनकी कार से अमृतसर के वाघा बॉर्डर गए थे। वहां उन्होंने स्वर्ण मंदिर का दौरा किया, जहां रिजवान ने दोपहिया वाहन पर सवार कुछ लोगों से पैसे का एक बैग लिया था।

पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के लिए जासूसी करने और सूचना देने के आरोप में गिरफ्तार गुरुग्राम के वकील रिजवान के संबंध में नए खुलासे हुए हैं। वकील के दोस्त मुशर्रफ उर्फ परवेज ने पुलिस को बताया कि रिजवान के दो बैंक खाते थे और वह पैसे लेने के लिए सात बार अमृतसर गया था। मुशर्रफ ने बताया कि 2022 में सोहना कोर्ट में अपनी इंटर्नशिप के दौरान वह रिजवान से दोस्त बना था। बाद में मुशर्रफ नूंह कोर्ट में और रिजवान गुरुग्राम कोर्ट में प्रैक्टिस करने लगा, लेकिन वे अक्सर कानूनी लेनदेन में शामिल होते थे और कई बार साथ बाहर भी जाते थे।

मुशर्रफ ने पुलिस को बताया कि वह और रिजवान जुलाई में उनकी कार से अमृतसर के वाघा बॉर्डर गए थे। वहां उन्होंने स्वर्ण मंदिर का दौरा किया, जहां रिजवान ने दोपहिया वाहन पर सवार कुछ लोगों से पैसे का एक बैग लिया था। मुशर्रफ उन लोगों की पहचान नहीं कर सका। लौटते समय अमृतसर में दोनों वकीलों की कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिससे उन्हें कार छोड़कर ट्रेन से वापस आना पड़ा। मुशर्रफ ने बताया कि वे अपनी दुर्घटनाग्रस्त कार लेने के लिए 1 अगस्त को फिर से अमृतसर गए थे। उन्होंने एक होटल में रात बिताई, जहां रिजवान रात में यह कहकर चला गया कि वह पैसे लाएगा।

पूछताछ के दौरान यह खुलासा हुआ कि रिजवान ने स्कॉर्पियो और स्कोडा कार चलाने वाले लोगों से पैसे लेने के लिए सात बार अमृतसर की यात्रा की थी। रिजवान ने 41 लाख नकद एकत्र करने की बात स्वीकार की है, जिसे उसने अजय अरोड़ा नामक व्यक्ति को सौंप दिया था। रिजवान के दो बैंक खाते थे।

पीएनबी का खाता कुछ महीने पहले सीमा पार हो जाने के कारण बंद कर दिया गया था। अधिकारियों ने बताया कि इससे पता चलता है कि उसके खाते में पाकिस्तानी हैंडलर से करोड़ों रुपये का हवाला फंड जमा किया गया था, जिसका एक बड़ा हिस्सा पंजाब में आतंकवादी नेटवर्क को मजबूत करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। मुशर्रफ ने कहा कि उन्हें रिजवान के खातों में जमा की गई सटीक राशि की जानकारी नहीं है।

जांच एजेंसियों को रिजवान के लैपटॉप और फोन पर संदिग्ध लेनदेन मिले हैं। रिजवान की गिरफ्तारी से कुछ समय पहले मुशर्रफ और रिजवान ने फोन पर बात की थी। मुशर्रफ को उसी दिन नूंह पुलिस ने हिरासत में लिया था, लेकिन चार दिन बाद उसे छोड़ दिया गया क्योंकि जांच एजेंसियों को उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला।