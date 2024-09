LIVE Updates रिफ्रेश

Haryana News Today Live September 21, 2024 - बीजेपी ने कुमारी शैलजा को दे दिया ऑफर, मनोहर लाल खट्टर बोले- कांग्रेस में हुआ अपमान

Haryana News Today Live September 21, 2024: लाइव हिन्दुस्तान के लाइव अपडेट्स में आपका स्वागत है। यहां आप हरियाणा की राजनीति और हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 से संबंधित लेटेस्ट खबरें पा सकते हैं। साथ ही हरियाणा के सभी 22 जिलों से जुड़े अपराध और अन्य महत्वपूर्ण समाचार भी मिलेंगे। अगर आप Haryana News today September 21, 2024 की खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं, तो इस लाइव ब्लॉग को नियमित रूप से फॉलो करें।

Latest news on September 21, 2024: Congress leader Selja Kumari during an interview with PTI, in New Delhi, Friday, Aug. 23, 2024. (PTI Photo/Atul Yadav) (PTI08_23_2024_000270A)