Haryana News Today Live October 3, 2024 - राहुल ने मिलवाया हाथ, हुड्डा-शैलजा में आज भी नहीं होती बात; हरियाणा में कम नहीं हो रहे कांग्रेस के संकट

Haryana News Today Live October 3, 2024: लाइव हिन्दुस्तान के लाइव अपडेट्स में आपका स्वागत है। यहां आप हरियाणा की राजनीति और हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 से संबंधित लेटेस्ट खबरें पा सकते हैं। साथ ही हरियाणा के सभी 22 जिलों से जुड़े अपराध और अन्य महत्वपूर्ण समाचार भी मिलेंगे। अगर आप Haryana News today October 3, 2024 की खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं, तो इस लाइव ब्लॉग को नियमित रूप से फॉलो करें।

Latest news on October 3, 2024: Ambala, Sep 30 (ANI): Congress leader and Lok Sabha LoP Rahul Gandhi with former Haryana Chief Minister Bhupinder Singh Hooda and party MP Kumari Selja join hands during a public meeting before embarking on the Haryana Vijay Sankalp Yatra, at Hooda Ground in Ambala on Monday. (ANI Photo)