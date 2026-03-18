Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

हरियाणा में कांग्रेस को टाइट फाइट में फंसाने वाले 5 विधायकों के नाम आए सामने, क्रॉस वोटिंग पर ऐक्शन

Mar 18, 2026 10:43 am ISTSurya Prakash लाइव हिन्दुस्तान, चंडीगढ़
share

भाजपा ने तीसरा कैंडिडेट उतारकर अपनी जीत तय मान रही कांग्रेस को चुनाव में हांफने पर मजबूर कर दिया। इसकी वजह थी कि उसके ही 5 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी और 4 के वोटों को अवैध करार दिया गया। क्रॉस वोटिंग को लेकर एक नाम मोहम्मद इलियास का सामने आया था, जो मेवात के पुन्हाना सीट से विधायक हैं।

हरियाणा में कांग्रेस को टाइट फाइट में फंसाने वाले 5 विधायकों के नाम आए सामने, क्रॉस वोटिंग पर ऐक्शन

हरियाणा के राज्यसभा चुनाव में टाइट फाइट में कांग्रेस एक वोट से जीत पाई है। उसके कैंडिडेट कर्मवीर सिंह बौद्ध 28 वोट पाकर राज्यसभा पहुंचे हैं, जबकि भाजपा समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार सतीश नांदल को 27 मत मिले हैं। इस तरह भाजपा ने तीसरा कैंडिडेट उतारकर अपनी जीत तय मान रही कांग्रेस को चुनाव में हांफने पर मजबूर कर दिया। इसकी वजह थी कि उसके ही 5 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी और 4 के वोटों को अवैध करार दिया गया। क्रॉस वोटिंग को लेकर एक नाम मोहम्मद इलियास का सामने आया था, जो मेवात के पुन्हाना सीट से विधायक हैं।

अब उनके अलावा अन्य 4 विधायकों के बारे में भी सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है। इन 4 विधायकों में एक और मुस्लिम सदस्य मोहम्मद इसराइल हैं, जो हथीन सीट से विधायक हैं। इसके अलावा रतिया के जरनैल सिंह, साढौरा की रेनू बाला और नारायणगढ़ की शैली चौधरी शामिल हैं। कांग्रेस ने इस मामले में सभी विधायकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। यही नहीं इन लोगों के खिलाफ निलंबन जैसी कार्रवाई भी हो सकती है। ऐसा ओडिशा में भी कांग्रेस ने किया है, जहां उसके विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी। हालांकि इस बगावत के बाद भी यदि कांग्रेस का कैंडिडेट एक वोट से जीत गया तो इसके लिए भी जश्न जैसी स्थिति है।

ये भी पढ़ें:उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा रिटर्न, अब मंत्री बेटे को MLC बनाना RLM की चुनौती

यही नहीं इसका श्रेय पूर्व सीएम भूपिंदर सिंह हुड्डा को दिया जा रहा है। उनकी लीडरशिप में ज्यादातर विधायकों को हिमाचल में रखा गया था और वे 16 मार्च को मतदान से ठीक पहले ही विधानसभा पहुंचे थे। चुनाव अधिकारी पंकज अग्रवाल ने कहा कि संजय भाटिया को पहली प्राथमिकता के 39 वोट मिले हैं। वहीं कर्मवीर सिंह बौद्ध को 28 वोट मिले हैं और सतीश नांदल के खाते में 16 मत गए हैं। इन 16 वोटों में से भाजपा के समर्थन वाले निर्दलीय प्रत्याशी सतीश नांदल को तीन मत तो निर्दलीय विधायकों के मिले हैं। इसके अलावा कांग्रेस के 5 वोट भी मिले।

ये भी पढ़ें:अपने ही गद्दार, हुड्डा बोले-क्रॉस वोटिंग करने वालों के नाम हाईकमान को बताए

भूपिंदर सिंह हुड्डा ने कैसे की 2024 में हुए नुकसान की भरपाई

बता दें कि सतीश नांदल ने 2019 का विधानसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन हार गए थे। फिलहाल वह हरियाणा भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। इस बीच चर्चा यह भी है कि आखिर कैसे भूपिंदर सिंह हुड्डा ने अपने विधायकों को पाले में रखा और हार से बचा लिया। इस प्रकरण ने उनकी छवि को मजबूत भी किया है, जिस पर 2024 का विधानसभा चुनाव हारने के बाद सवाल उठ रहे थे। तब कहा गया था कि भूपिंदर सिंह हुड्डा ने ही पूरी रणनीति तैयार की थी और कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा तो वही जिम्मेदार हैं। हालांकि लंबी खींचतान के बाद हुड्डा ही नेता विपक्ष बनने में सफल रहे।

ये भी पढ़ें:नीतीश के राज्यसभा चुनाव जीतने के बाद नए सीएम पर फोकस, बीजेपी और जेडीयू पर नजर
ये भी पढ़ें:राज्यसभा चुनाव में वोट डालने पटना आया था लेकिन.., राजग MLA फैसल रहमान क्या बोले
Surya Prakash

लेखक के बारे में

Surya Prakash

दुनियादारी में रुचि पत्रकारिता की ओर खींच लाई। समकालीन राजनीति पर लिखने के अलावा सामरिक मामलों, रणनीतिक संचार और सभ्यतागत प्रश्नों के अध्ययन में रुचि रखते हैं। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रायबरेली के रहने वाले सूर्यप्रकाश को पत्रकारिता जगत में करीब डेढ़ दशक का अनुभव है। 10 वर्षों से ज्यादा समय से डिजिटल मीडिया में कार्यरत हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय एवं राज्यों से संबंधित खबरों का संपादन करते हैं एवं डेस्क इंचार्ज के तौर पर भी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। समाचारों के त्वरित प्रकाशन से लेकर विस्तृत अध्ययन के साथ एक्सप्लेनर आदि में भी रुचि रखते हैं। ब्रेकिंग न्यूज प्रकाशित करने और खबरों के अंदर की खबर को विस्तार से समझाने में रुचि रखते हैं। हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को समझते हैं और उसके अनुसार ही पाठकों को खबरें देने के लिए तत्परता रखते हैं।


अकादमिक योग्यता: एक तरफ डेढ़ दशक का सक्रिय पत्रकारिता करियर रहा है तो वहीं दूसरी तरफ सूर्यप्रकाश अकादमिक अध्ययन में भी गहरी दिलचस्पी रखते रहे हैं। पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन और मास्टर्स की पढ़ाई के साथ ही 'हाइब्रिड वारफेयर में मीडिया के इस्तेमाल' जैसे महत्वपूर्ण एवं उभरते विषय पर पीएचडी शोध कार्य भी किया है। पत्रकारिता, समाज, साहित्य में रुचि के अलावा वारफेयर में मीडिया के प्रयोग पर भी गहरा अध्ययन किया है। इसी कारण डिफेंस स्टडीज जैसे गूढ़ विषय में भी वह रुचि रखते हैं। इस प्रकार सूर्यप्रकाश का एक लंबा पेशेवर अनुभव रहा है तो वहीं गहरी अकादमिक समझ भी रही है।


राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय महत्व के समाचारों में गहरी दिलचस्पी रखते हैं तो वहीं नैरेटिव वारफेयर के बारे में भी गहरा अध्ययन है। खबरों के अंदर की खबर क्या है और किसी भी समाचार के मायने क्या हैं? ऐसी जरूरी चीजों को पाठकों तक पहुंचाने में भी रुचि रखते हैं। लाइव हिन्दुस्तान में बीते 5 सालों से जुड़े हैं और गुणवत्तापूर्ण समाचार देने की मुहिम को बल प्रदान किया है। सूर्यप्रकाश को पाठकों की पसंद को समझने और उसके अनुसार समाचारों के प्रस्तुतिकरण में भी महारत हासिल है। कठिन विषयों को सरल शब्दों में पाठकों तक पहुंचाने की रुचि है और इसी कारण एक्सप्लेनर आदि भी लिखते हैं।

और पढ़ें
India News India News Today Haryana News अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।