सरकारी स्कूल की 11 छात्राओं का यौन उत्पीड़न, प्रिंसिपल गिरफ्तार; ऐसे हुआ खुलासा

हरियाणा में एक चौंकाने वाली घटना ने पूरे क्षेत्र में आक्रोश फैला दिया है। असंध ब्लॉक के एक सरकारी प्राथमिक स्कूल के 54 वर्षीय हेडमास्टर पर कक्षा 2 से 4 में पढ़ने वाली लगभग 11 नाबालिग छात्राओं के यौन शोषण का आरोप लगा है। आरोपी की पहचान दयानंद के रूप में हुई है, जो स्कूल के हेडमास्टर के रूप में कार्यरत था।

यह मामला तब सामने आया जब एक पीड़ित छात्रा ने अपने परिवार वालों को इस उत्पीड़न की जानकारी दी। इसके बाद, परिवार ने गुरुवार को पुलिस से संपर्क किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए, असंध महिला पुलिस और बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) की एक टीम शुक्रवार को स्कूल पहुंची। जांच के दौरान, लगभग 10 अन्य छात्राओं ने भी हेडमास्टर के खिलाफ यौन शोषण के समान आरोप लगाए। ये बच्चियां 6 से 8 वर्ष की आयु की हैं और उन्होंने बताया कि हेडमास्टर उनके साथ “अनुचित कृत्य” करता था।

सीडब्ल्यूसी के अध्यक्ष उमेश चनाना ने बताया कि गुरुवार को FIR दर्ज होने के बाद, उनकी टीम ने शुक्रवार को स्कूल का दौरा किया और छात्राओं की काउंसलिंग की। उन्होंने कहा, “काउंसलिंग के दौरान लगभग 10 अन्य छात्राओं ने भी यौन शोषण की शिकायत की।”

पुलिस अधीक्षक (एसपी) गंगा राम पूनिया ने पुष्टि की कि पहली छात्रा के परिवार की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम और SC/ST अधिनियम के तहत FIR दर्ज की गई है। उन्होंने कहा, “सीडब्ल्यूसी की टीम ने छात्राओं की काउंसलिंग की, जिसमें और बच्चों ने हेडमास्टर द्वारा समान कृत्यों की शिकायत की। हम सीडब्ल्यूसी की शिकायत पर एक और FIR दर्ज करेंगे।”

डीएसपी असंध, गोरखपाल राणा ने कहा कि इस मामले को फास्ट-ट्रैक कोर्ट में पेश किया जाएगा ताकि पीड़ितों को जल्द से जल्द न्याय मिल सके। उन्होंने कहा, “यह एक अत्यंत गंभीर मामला है। शैक्षणिक संस्थानों में बच्चों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं हो सकता।” उन्होंने आगे कहा कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे।