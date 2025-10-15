IPS Y Puran Kumar: हरियाणा सरकार की कार्रवाई से दलित संगठन खुश, परिवार DGP की गिरफ्तारी पर अडिग
संक्षेप: एडीजीपी वाई पूरन कुमार ने 7 अक्तूबर को सेक्टर-11 स्थित अपने घर पर खुद को गोली मार ली थी। 8 दिन बीत जाने के बावजूद वाई पूरन कुमार के शव का पोस्टमार्टम नहीं हो पाया है। सरकार की तरफ से परिवार को मनाने की सारे कोशिशें नाकाम रही हैं।
आईपीएस वाई पूरन कुमार (IPS Y Puran Kumar) की आत्महत्या मामले में हरियाणा सरकार ने डीजीपी कपूर को छुट्टी पर भेज दिया। इससे पहले रोहतक के एसपी को भी हटा दिया। इससे इस मामले में फैसला लेने के लिए बनाई गई दलित संगठनों की 31 सदस्यीय कमेटी ने संतुष्टि जताई है। मंगलवार को सेक्टर-24 स्थित वाल्मीकि मंदिर में बैठक की। करीब 2 घंटे चली बैठक में तय हुआ कि बुधवार को सदस्य पंजाब राज भवन तक शांतिपूर्ण पैदल मार्च निकालेंगे। राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की जाएगी। इसके बाद भी कार्रवाई नहीं हुई तो कड़े कदम उठाए जाएंगे।
कमेटी ने तय किया कि वे हरियाणा सरकार की कार्रवाई से संतुष्ट हैं लेकिन मामला चंडीगढ़ पुलिस में दर्ज है, इसलिए चंडीगढ़ पुलिस पर दबाव बनाएंगे। कमेटी के पदाधिकारियों ने कहा कि हरियाणा सरकार से हमारी 2 मांगें थी। जिसमें रोहतक एस.पी. और डी.जी.पी. को हटाया जाए। दोनों मांगों पर सरकार ने कार्रवाई पूरी कर दी है। इसलिए हम हरियाणा सरकार की कार्रवाई से संतुष्ट हैं।
कमेटी के पदाधिकारियों ने कहा कि वे सभी चंडीगढ़ प्रशासन पर दबाव बनाने के लिए बुधवार को प्रशासन को ज्ञापन सौंपेंगे, जिसमें निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की जाएगी। बैठक खत्म होने के बाद कमेटी के कुछ सदस्य सेक्टर-24 स्थित आईएएस अमनीत पी कुमार के घर भी पहुंचे और उन्हें बैठक में हुई चर्चाओं की जानकारी दी।
इस दौरान परिवार के सदस्यों ने स्पष्ट किया कि वे शत्रुजीत कपूर की गिरफ्तारी की मांग पर अडिग हैं। ऐसे में आज भी पोस्टमॉर्टम होने पर संशय कायम है। इससे पहले कमेटी ने महापंचायत कर 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था और उसके बाद शहर की सफाई व्यवस्था ठप करने के साथ कई बड़े कदम उठाने की बात कही थी।
आईएएस की पत्नी को कोर्ट ने जारी किया नोटिस
आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार आत्महत्या मामले में चंडीगढ़ जिला अदालत ने उनकी आईएएस पत्नी अमनीत पी कुमार को नोटिस जारी किया है। यह नोटिस चंडीगढ़ पुलिस की एसआईटी की तरफ से दायर की गई अर्जी पर जारी किया गया है। पुलिस की तरफ से कोर्ट में आवेदन लगाकर पूरन कुमार के शव के पोस्टमार्टम की इजाजत मांगी गई है। मामले के जांच अधिकारी, एसएसपी और आईजीपी की तरफ से वाई पूरन कुमार के परिजनों से बार-बार अनुरोध किए जाने के बावजूद जब परिवार ने पोस्टमॉर्टम के लिए सहयोग नहीं किया, तो पुलिस को मजबूर होकर स्थानीय अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा।
पुलिस ने अदालत से अनुरोध किया है कि परिवार को शव की पहचान और पोस्टमार्टम के लिए आगे आने का निर्देश दिया जाए। पुलिस अधिकारियों ने अदालत को बताया कि इस चरण में पोस्टमार्टम जल्द से जल्द कराना बेहद आवश्यक है ताकि महत्वपूर्ण फॉरेंसिक साक्ष्य सुरक्षित रखे जा सकें और न्याय की प्रक्रिया में सहायता मिल सके। इसके साथ ही चंडीगढ़ पुलिस ने एक और आवेदन कोर्ट में लगाई है जिसमें मृतक के लैपटॉप को जांच के लिए शामिल करने के निर्देश देने की मांग की गई है। इसके अलावा, हरियाणा सरकार को भी जांच से संबंधित कुछ आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने के लिए नोटिस और पत्र भेजे गए हैं।
8 दिन बाद भी नहीं हो सका पोस्टमॉर्टम
एडीजीपी वाई पूरन कुमार ने 7 अक्तूबर को सेक्टर-11 स्थित अपने घर पर खुद को गोली मार ली थी। 8 दिन बीत जाने के बावजूद वाई पूरन कुमार के शव का पोस्टमार्टम नहीं हो पाया है। सरकार की तरफ से परिवार को मनाने की सारे कोशिशें नाकाम रही हैं। वाई पूरन कुमार की आईएएस पत्नी अमनीत पी कुमार व परिवार के अन्य सदस्य पोस्टमार्टम के लिए सहमत नहीं हैं। यही वजह है कि शव का अभी तक पोस्टमार्टम नहीं किया जा सका है। शव पीजीआई की मोर्चरी में रखा है।
रिपोर्ट: मोनी देवी
