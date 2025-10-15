कौन हैं IAS अमनीत पी कुमार, आत्महत्या करने वाले IPS की पत्नी; संदीप लाठर ने लगाए ये आरोप

संक्षेप: आत्महत्या से पहले एएसआई संदीप लाठर ने एक सुसाइड नोट और 6 मिनट से ज्यादा का एक वीडियो जारी किया है। इसमें वह पूरन कुमार, अमनीत कुमार और कई कुमार परिवार के कई लोगों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं।

गोली मारकर आत्महत्या करने वाले हरियाणा पुलिस के सहायक उप निरीक्षक संदीप लाठर ने कथित वीडियो में IAS अधिकारी अमनीत पी कुमार को भी निशाना बनाया है। लाठर ने अधिकारी पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। अमनीत भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी वाई पूरन कुमार की पत्नी हैं। कुमार ने भी गोली मारकर घर में आत्महत्या कर ली थी।

कौन हैं अमनीत पी कुमार मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, साल 2001 बैच की हरियाणा कैडर से हैं। उनका जन्म 27 अक्तूबर 1977 में हुआ था। वह प्रशासनिक कार्यकाल में स्वास्थ्य, वित्त और औद्योगिक विभागों में अहम पदों पर रह चुकी हैं। फिलहाल, वह विदेश सहयोग विभाग की आयुक्त एवं सचिव हैं। पति कुमार ने जब आत्महत्या की, तब वह मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अगुवाई वाले प्रतिनिधिमंडल के साथ जापान में थीं।

ASI ने लगाए गंभीर आरोप आत्महत्या से पहले एएसआई ने एक सुसाइड नोट और 6 मिनट से ज्यादा का एक वीडियो जारी किया है। इसमें वह पूरन कुमार, अमनीत कुमार और कई कुमार परिवार के कई लोगों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। साथ ही उन्होंने डीजीपी शत्रुजीत कपूर और रोहतक से ट्रांसफर किए गए एसपी नरेंद्र बिजारणिया की तारीफ की है। हालांकि, इस वीडियो की जांच अभी चल रही है।

उन्होंने कहा था, 'अरे इतने ईमानदार आदमी रहे, जो डीजीपी रहे...। इस देश के लिए भगत सिंह जैसे कुर्बान हो गए, सब यूं ही है? आज अगर वह जिंदा होते, तो उन्हें शर्म आती कि किसकी खातिर लड़ गए। पूरन कुमार जैसे लोगों की खातिर, इसकी घरवाली के खातिर, जो भ्रष्टाचारी हैं। जो आयोग में बैठे हैं इसके रिश्तेदार सारे...।'

संदीप ने कहा, 'इसकी घरवाली को भी डर है कि कहीं इसके भी भ्रष्टाचार का भंडा ना फूट जाए। आयोग में बैठकर इसने फादर ने सब ने भ्रष्टाचार किया है। इनकी भी जांच होनी चाहिए, संपत्ति की। इनको लाइसेंस नहीं मिल गया कि भ्रष्टाचार करेंगे। सच्चाई सामने आनी चाहिए कि इसने भ्रष्टाचार किया था, परेशान किया है सबको, इसने रिश्वत ली है। भ्रष्टाचारी आदमी था ये।'

चाहती थीं अधिकारियों की गिरफ्तारी सरकार के कई मंत्री, अफसर कई दिनों से दिवंगत अ​धिकारी की पत्नी अमनीत पी कुमार को पोस्टमॉर्टम के लिए राजी करवाने की को​शिशें करते रहे, लेकिन वह नहीं मानीं। वह डीजीपी शत्रुजीत कपूर और मामले में नामजद अन्य अ​धिकारियों की गिरफ्तारी पर अड़ी थीं। हालांकि, बुधवार को परिवार ने पोस्टमॉर्टम के लिए सहमति दे दी है।