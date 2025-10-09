IPS Puran Kumar Sucide Case IAS Wife Amneet P Kumar writes Haryana CM सुसाइ़ड नोट में किसका नाम, अब तक FIR क्यों नहीं? IPS पूरन कुमार की पत्नी ने CM को लिखी चिट्ठी, Haryana Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsहरियाणा न्यूज़IPS Puran Kumar Sucide Case IAS Wife Amneet P Kumar writes Haryana CM

सुसाइ़ड नोट में किसका नाम, अब तक FIR क्यों नहीं? IPS पूरन कुमार की पत्नी ने CM को लिखी चिट्ठी

आईएएस अधिकारी अमनीत कुमार ने आरोप लगाया कि सुसाइड नोट में जिन वरिष्ठ अधिकारियों के नाम, उत्पीड़न और मानसिक प्रताड़ना के विवरण दिए गए हैं, उन्हें चंडीगढ़ पुलिस ने पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया है।

Himanshu Jha लाइव हिन्दुस्तानThu, 9 Oct 2025 02:43 PM
share Share
Follow Us on
सुसाइ़ड नोट में किसका नाम, अब तक FIR क्यों नहीं? IPS पूरन कुमार की पत्नी ने CM को लिखी चिट्ठी

हरियाणा के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार की आत्महत्या के बाद मामला और गंभीर होता जा रहा है। उनकी पत्नी और वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अमनीत पी कुमार ने हरियाणा के मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखकर चंडीगढ़ पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अमनीत कुमार ने अपने पत्र में कहा है कि उनके पति का 8 पन्नों का विस्तृत सुसाइड नोट और उनकी औपचारिक शिकायत मौजूद होने के बावजूद अब तक कोई FIR दर्ज नहीं की गई है।

आईएएस अधिकारी अमनीत कुमार ने आरोप लगाया कि सुसाइड नोट में जिन वरिष्ठ अधिकारियों के नाम, उत्पीड़न और मानसिक प्रताड़ना के विवरण दिए गए हैं, उन्हें चंडीगढ़ पुलिस ने पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया है।

उन्होंने लिखा, “मेरे पति ने आत्महत्या से पहले विस्तार से बताया कि किन वरिष्ठ अधिकारियों ने उन्हें मानसिक रूप से तोड़ा। लेकिन पुलिस ने उनके नोट की एक भी बात पर कार्रवाई नहीं की। यह न्याय से खिलवाड़ है।”

आपको बता दें कि 7 अक्टूबर को आईपीएस अधिकारी वाई. पूरण कुमार ने चंडीगढ़ स्थित अपने आवास पर खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। घटना के समय उनकी पत्नी अमनीत पी. कुमार जापान में सरकारी दौरे पर थीं। उन्होंने बताया कि उन्हें अपने पति का सुसाइड नोट और वसीयत प्राप्त हुआ, जिसके बाद उन्होंने तुरंत उन्हें लगातार 15 बार कॉल किया पर कोई जवाब नहीं मिला।

चिंतित होकर उन्होंने अपनी बेटी को घर फोन करने को कहा। जब वह घर पहुंचीं तो उन्होंने अपने पति को बेसमेंट में एक रीक्लाइनर पर मृत अवस्था में पाया।

सुसाइड नोट में क्या लिखा था?

परिवार के सूत्रों के अनुसार, उसमें वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों द्वारा की गई मानसिक प्रताड़ना, अपमान और अनुचित व्यवहार का विस्तार से जिक्र है। अमनीत का कहना है, “मेरे पति ने अपने नोट में सब कुछ लिखा है। नाम, घटनाएं और साक्ष्य। इसके बावजूद पुलिस इसे दबाने की कोशिश कर रही है।”

अमनीत कुमार ने कहा कि उन्होंने औपचारिक शिकायत भी दर्ज कराई, लेकिन चंडीगढ़ पुलिस ने अब तक कोई प्राथमिकी (FIR) दर्ज नहीं की है। उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग की है कि इस मामले की स्वतंत्र जांच किसी बाहरी एजेंसी से कराई जाए ताकि सच सामने आ सके और दोषियों को सजा मिले।

आईपीएस वाई. पूरण कुमार हरियाणा कैडर के वरिष्ठ अधिकारी थे और ईमानदार व सख्त छवि वाले अधिकारी के रूप में जाने जाते थे।

IPS

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।