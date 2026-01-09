हरियाणा-पंजाब में कड़ाके की ठंड; शीतलहर और घने कोहरे से बुरा हाल, कब तक राहत के आसार
आईएमडी के अनुसार, 9 जनवरी को पंजाब और हरियाणा के कुछ स्थानों पर घना से बहुत घना कोहरा देखा गया। साथ ही ठंडी लहर और ठंडे दिन की स्थिति प्रभावित रही। ऐसी ही स्थिति आने वाले कुछ दिनों तक बनी रहने की संभावना है।
पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में अधिकतम तापमान सामान्य से काफी नीचे बना हुआ है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) की रिपोर्ट के अनुसार, कई जिलों में घना कोहरा और ठंडे दिन की स्थिति बनी रही, जिससे लोगों को काफी परेशानी हुई। आईएमडी ने लोगों को सुबह और रात के समय सावधानी बरतने की सलाह दी है, क्योंकि दृश्यता कम होने और कड़ाके की ठंड के कारण खतरा बढ़ जाता है। साथ ही, कई इलाकों में घने कोहरे की मार भी पड़ रही है।
पंजाब में औसत अधिकतम तापमान पिछले दिन से 0.1 डिग्री सेल्सियस की मामूली बढ़ोतरी के साथ दर्ज हुआ, लेकिन यह सामान्य से 5.5 डिग्री नीचे रहा। राज्य में सबसे अधिक तापमान एडब्ल्यूएस में 16.3 डिग्री सेल्सियस रहा। चंडीगढ़ में 16.1 डिग्री, अमृतसर में 10.4 डिग्री, बठिंडा में 9.8 डिग्री और लुधियाना में 12.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पिछले 24 घंटों में राज्य में कहीं भी वर्षा नहीं हुई। हरियाणा में औसत अधिकतम तापमान 0.3 डिग्री बढ़ा, लेकिन सामान्य से 3.8 डिग्री नीचे रहा। गुरुग्राम में सबसे अधिक 17.3 डिग्री तापमान दर्ज हुआ, जबकि हिसार में 13.1, करनाल में 12.4, सिरसा में 12.0 और अंबाला में 11.6 डिग्री सेल्सियस रहा। यहां भी कोई बारिश नहीं दर्ज की गई।
आने वाले दिनों में कैसा रहेगा मौसम
आईएमडी की जिला-वार चेतावनियों के अनुसार, 9 जनवरी को पंजाब और हरियाणा के कुछ स्थानों पर घना से बहुत घना कोहरा देखा गया। साथ ही ठंडी लहर और ठंडे दिन की स्थिति प्रभावित रही। ऐसी ही स्थिति आने वाले कुछ दिनों तक बनी रहने की संभावना है। मालूम हो कि ठंडा दिन तब घोषित होता है जब अधिकतम तापमान मौसमी औसत से 4.5 से 6.4 डिग्री नीचे हो। 6.5 डिग्री से अधिक नीचे होने पर इसे गंभीर ठंडा दिन कहा जाता है। कड़ाके की ठंड को देखते हुए आईएमडी ने विभिन्न जिलों के लिए चेतावनी बरकरार रखी है।
लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।