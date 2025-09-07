12 सितंबर से शुरू होगी हिसार से जयपुर फ्लाइट, इतना होगा किराया

मार्ग से हिसार से जयपुर की सड़क दूरी 350 किलोमीटर है और साढ़े 5 घंटे का समय लगता है। ट्रेन से यह सफर और लंबा हो जाता है। ऐसे में हवाई यात्रा शुरू होने से सवा से डेढ़ घंटे में ही जयपुर का सफर पूरा हो सकेगा।

हरियाणा के हिसार के महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट से जयपुर के लिए 12 सितंबर से फ्लाइट शुरू हो रही है। डीजीसीए ने शेड्यूल जारी कर दिया है और अलायंस एयर ने अपनी वेबसाइट पर टिकटों की बिक्री भी शुरू कर दी है। फ्लाइट हर शुक्रवार को सुबह 11:10 बजे जयपुर से उड़ान भरकर 12:10 बजे हिसार पहुंचेगी। शाम 5:35 बजे हिसार से उड़ान भरकर 6:40 बजे जयपुर पहुंचेगी। टैक्स सहित किराया लगभग 2300 रुपये होगा और सीट बुकिंग का चार्ज अलग से लगेगा। इस नई फ्लाइट का उद्घाटन मुख्यमंत्री नायब सैनी करेंगे। फ्लाइट से राजस्थान और हरियाणा के यात्रियों को फायदा होगा। इससे पहले हिसार से दिल्ली, अयोध्या और चंडीगढ़ के लिए फ्लाइट शुरू हो चुकी हैं।

350 किलोमीटर का सफर सवा से डेढ़ घंटे में मार्ग से हिसार से जयपुर की सड़क दूरी 350 किलोमीटर है और साढ़े 5 घंटे का समय लगता है। ट्रेन से यह सफर और लंबा हो जाता है। ऐसे में हवाई यात्रा शुरू होने से सवा से डेढ़ घंटे में ही जयपुर का सफर पूरा हो सकेगा। जयपुर के यात्रियों को भी अयोध्या के लिए सीधी फ्लाइट मिल सकेगी जो वाया दिल्ली और हिसार होकर जाएगी। हिसार से हजारों लोग जयपुर में इलाज करवाने और बिजनेस कार्यों के लिए आते-जाते रहते हैं। एलांयस एयर का 72 सीटों का विमान होगा। हिसार एयरपोर्ट के निदेशक मोहन यादव ने बताया कि अब हिसार एयरपोर्ट से जयपुर के लिए हवाई सेवाओं का संचालन शुरू किया जाएगा।

अहमदाबाद और जम्मू के लिए फ्लाइट शुरू होना बाकी पैसेंजर ट्रेन में जयपुर का किराया 125 रुपये है, जबकि स्लीपर में 340 रुपये, थर्ड एसी में 590 और सेकेंड एसी में 870 रुपये है। बस में वाया भिवानी 390 रुपये और वाया झुंझुनू 385 रुपये किराया है। एक साल पहले मुख्यमंत्री नायब सैनी ने हिसार एयरपोर्ट से हिसार से चंडीगढ़, अयोध्या, अहमदाबाद, जयपुर और जम्मू के लिए फ्लाइट संचालित करने की घोषणा की थी। अब अहमदाबाद और जम्मू के लिए फ्लाइट शुरू होना बाकी है।