छेड़छाड़ के आरोपियों को गंजा करके बाजार में घुमाया, कोर्ट ने मंत्री जी और SP को भेजा नोटिस

छेड़छाड़ के आरोपियों को गंजा करके बाजार में घुमाया, कोर्ट ने मंत्री जी और SP को भेजा नोटिस
युवती से छेड़छाड़ के मामले में आरोपियों को गंजा करके घुमाने पर पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने नाराजगी जताई है। इसे लेकर हरियाणा के परिवहन और ऊर्जा मंत्री अनिल विज को नोटिस जारी किया गया है। इसके अलावा, अंबाला एसपी सहित 5 के खिलाफ भी नोटिस जारी हुआ है। इस मामले में दो दिन पहले सुनवाई हुई थी, लेकिन तब नोटिस जारी नहीं हो सका। मंगलवार को दोबारा सुनवाई के बाद कोर्ट ने यह कार्रवाई की। हाई कोर्ट अब इस पूरे घटनाक्रम में पुलिस और प्रशासन की भूमिका की समीक्षा करेगा।
28 नवंबर को अंबाला में सब्जी मंडी के पास 26 नवंबर को युवती से छेड़छाड़ और अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया। साथ ही, उसे धमकी देने के मामले में अंबाला कैंट थाना पुलिस ने 5 आरोपियों को पकड़ा था। इनमें दीना की मंडी निवासी मुकुल, लव, हरि नगर निवासी संदीप, शुभम और बंगाली मोहल्ला निवासी राहुल शामिल थे। पुलिस ने आरोपियों को सबक सिखाने के लिए गंजा कर पैदल ही वारदात स्थल सहित बाजारों में घुमाया था। आरोपी भी कान पकड़कर माफी मांगते हुए दिखाई दिए और बोले दोबारा ऐसा अपराध नहीं करेंगे।
छेड़छाड़ की घटना पर भड़के थे विज
युवती से छेड़छाड़ के मामले में हरियाणा के ऊर्जा एवं परिवहन मंत्री अनिल विज ने अंबाला कैंट थाना प्रभारी को तलब कर जमकर फटकार लगाई थी। उन्होंने कहा था कि मैं अपने शहर में ऐसा नहीं होने दूंगा कि शहर में लड़कियां कहीं आ-जा न सकें। पीड़िता अंबाला कैंट के हाउसिंग बोर्ड निवासी युवती के साथ न सिर्फ आरोपी मुकुल ने छेड़छाड़ की थी बल्कि उसके भाई व माता-पिता के साथ मारपीट की थी। जब उपचार के लिए कैंट के नागरिक अस्पताल पहुंचे तो मुकुल ने अपने दर्जनभर साथियों के साथ मिलकर परिवार के सदस्यों को जान से मारने की धमकी दी।
