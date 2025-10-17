जनता के लिए चाय-पानी का भी रखें इंतजाम, हरियाणा के नए डीजीपी की पुलिस अधिकारियों को नसीहत
संक्षेप: हरियाणा के नए डीजीपी ओपी सिंह ने पुलिस डिपार्टमेंट को नसीहत देते हुए कहा है कि पुलिस अधिकारियों को अपने ऑफिस में लोगों के बैठने और चाय-पानी का इंतजाम करना चाहिए।
आईपीएस वाई पूरन कुमार की हत्या मामले में हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर को लंबी छुट्टी पर भेजे जाने के बाद प्रभार लेने वाले नए डीजीपी ओपी सिंह ने पूरे डिपार्टमेंट के लिए संदेश जारी किया है। पुलिस कमिश्नर, एसपी और डिप्टी कमिश्नर को भेजे गए संदेश में उन्होंने कहा है कि पुलिस की वजह से किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि 90 फीसदी लोग अपने काम से काम रखते हैं। उनकी यही उम्मीद रहती है कि ठगों, चोरों और बदमाशों से पुलिस उन्हें बचाएगी। ऐसे में पुलिस को भी जनता के साथ सहयोग की भावना से काम करना होगा।
उन्होंने कहा, ऑफिस आने वालों के लिए बैठने की व्यवस्ता, थाने और चौकियों पर चाय-पानी, न्यूजपेपर,मैगजीन की उपलब्धता होनी चाहिए। लोगों की समस्याएं सुनने के लिए पुलिस अधिकारियों की उपलब्धता सुनिश्चित होनी चाहिए।
डीजीपी ओपी सिंह ने कहा, पुलिस को उतना ही सम्मान पीड़ितों को भी देना चाहिए जितना वह अपने से ऊपर के अधिकारियों को देते हैं। उन्होंने कहा, 4 से 5 पर्सेंट लोग ऐसे होते हैं जो कि गरीबी या किसी मजबूरी की वजह से चोरी या फिर फ्रॉड करते हैं। उनसे जेल भरने की वजह उन्हें सरकार की योजनाओँ से जोड़ना है। उन्होंने कहा अगर गुस्से में कोई किसी को झापड़ मार देता है तो उसे जेल भेजने की जरूरत नहीं है। उसे सुधरने का मौका देना चाहिए। अब बचते हैं केवल एक या दो फीसदी जिन्होंने फ्रॉड और ठगी को धंधा बना लिया है। उनके लिए जेल होनी चाहिए। अगर वे बाहर रहेंगे तो लोगों को परेशान करते ही रहेंगे।
डीजीपी ने कहा, युवकों और बच्चों से निपटते वक्त ध्यान रखाना चाहिए कि अगर वह आपका ही बच्चा होता तो क्या करते। वे हमारे भविष्य है। लड़कियों और महिलाओं को उतना ही सम्मान देना चाहिए जितना हम अपनी बहनों और माताओं को देते हैं। वे इस समाज की नींव हैं। उन्होंने कहा, सिस्टम ने मौका दिया है कि हम समाज के लिए कुछ कर सकते हैं। आप अपने ऑफिस और कार से बाहर आईए और लोगों के बीच जाकर उन्हें समझिए। उन्होंने कहा कि पुलिस की जिम्मेदारी है कि लोग दिन-रात, गांव-शहर-कस्बा हर जगह सुरक्षित महसूस करें।
