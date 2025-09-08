Haryana youth shot dead in US for objecting to urinating at public place reached via donkey route Hatred against Indians US में फिर टूटा भारतीय युवक पर नफरत का कहर; ड्यूटी निभाई तो मार दी गोली, डंकी रूट से पहुंचा था, Haryana Hindi News - Hindustan
Pramod Praveen हिन्दुस्तान टाइम्स, सुनील राहर, रोहतकMon, 8 Sep 2025 11:51 AM
अमेरिका में एक बार फिर किसी भारतीय को अमेरिकी नागरिक की नफरत का शिकार होना पड़ा है। कैलिफोर्निया में एक अमेरिकी को उस भारतीय द्वारा टोकना इतना नागवार गुजरा कि उसने वहीं उसे गोली मार दी, जिससे भारतीय युवक की मौके पर मौत हो गई। दरअसल, हरियाणा के जींद जिले के 26 वर्षीय कपिल ने कैलिफोर्निया के लॉस एंजिलिस में शनिवार को सार्वजनिक स्थान पर पेशाब करने से एक अमेरिकी शख्स को रोका तो वह आगबबूला हो उठा और फौरन कपिल को गोली मार दी। कपिल वहां सुरक्षा गार्ड के रूप में कार्यरत था।

कपिल 2022 में डंकी रूट के जरिए अमेरिका पहुंचा था। तब उसने पनामा के जंगलों को पैदल पार करके और मैक्सिको की दीवार फांदकर अमेरिका पहुंचा था। इसके लिए उसने 45 लाख रुपे खर्च किए थे। हालांकि, अमेरिका पहुंचने के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया था लेकिन बाद में कानूनी कार्यवाही के बाद उसे रिहा कर दिया गया था और तब से वह वहीं रह रहा था। वह एक सुरक्षा गार्ड की नौकरी करता था।

बाराह कलां गाँव का रहने वाला था कपिल

जिंद के बाराह कलां गाँव का रहने वाला कपिल ईश्वर का बेटा था। गांव के सरपंच सुरेश कुमार गौतम ने बताया कि घटना के वक्त कपिल ड्यूटी पर था। उसी दौरान एक शख्स वहां पहुंचा और जहाां कपिल तैनात था, उसी परिसर के पास खुले में पेशाब करने लगा। जब कपिल ने उसे ऐसा करने से रोका तो उस अमेरिकी शख्स को यह बात बुरी लग गई औऱ उसे आनन-फानन में उसे गोली मार दी। इससे कपिल की मौत हो गई।

शव को भारत वापस लाने की मांग

बकौल सरपंच, पीड़ित परिवार को अमेरिका में रहने वाले एक अन्य रिश्तेदार ने कपिल की मौत की सूचना दी। कपिल की दो बहनें हैं, जिनमें से एक की शादी हो चुकी है। सरपंच गौतम ने कहा, "पूरा गाँव परिवार के साथ खड़ा है, लेकिन इस दुख की घड़ी में वे बहुत टूट गए हैं।" उन्होंने आगे कहा कि परिवार डिप्टी कमिश्नर से मिलकर कपिल के शव को भारत वापस लाने की मांग करने की योजना बना रहा है। उन्होंने कहा, "हमें सरकार से पूरा सहयोग मिलने की उम्मीद है।"

