हरियाणा में एक ही दिन में दो प्रेमी जोड़ों ने जान दी, एक ट्रेन के आगे कूदा, दूसरे ने जहर निगला

हरियाणा में एक ही दिन में दो प्रेमी जोड़ों ने जान दी, एक ट्रेन के आगे कूदा, दूसरे ने जहर निगला

संक्षेप:

सिरसा में शादीशुदा प्रेमी जोड़े ने ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दी। दोनों ही जिले के अलग-अलग गांव के रहने वाले थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों से दोनों एक साथ रहते थे। मृतकों की पहचान गांव खतरावा के रहने वाले 25 साल के मनप्रीत सिंह और केवल गांव की रहने वाली 23 साल की सुखप्रीत कौर के रूप में हुई है।

Jan 07, 2026 07:56 pm ISTMadan Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, चंडीगढ़
हरियाणा के सिरसा में एक ही दिन में दो प्रेमी जोड़ों ने अपनी जान दे दी। एक प्रेमी जोड़ा शादी शुदा और बच्चों वाला था, जिन्होंने ट्रेन के आगे कूद कर जान दी। वहीं, जहर खा कर सुसाइड करने वाले दूसरे प्रेमी जोड़े में युवती तीन बच्चों की मां थी जो अविवाहित युवक के साथ लिव इन में रहती थी।

ट्रेन के आगे कूदा शादीशुदा प्रेमी जोड़ा

सिरसा में शादीशुदा प्रेमी जोड़े ने ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दी। दोनों ही जिले के अलग-अलग गांव के रहने वाले थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों से दोनों एक साथ रहते थे। मृतकों की पहचान गांव खतरावा के रहने वाले 25 साल के मनप्रीत सिंह और केवल गांव की रहने वाली 23 साल की सुखप्रीत कौर के रूप में हुई है। दोनों में काफी समय से प्रेम प्रसंग था। जीआरपी ने शवों को पोस्टमोर्टेम के लिए सिविल अस्पताल भिजवाया। युवक 3 बच्चों का पिता और युवती 2 बच्चों की मां थी। दोनों सिरसा-बठिंडा रेलवे मार्ग पर कालांवाली पुल के पास मंगलवार-बुधवार की रात करीब 2 बजे पहुंचे और बठिंडा से सिरसा आ रही जम्मू कटरा ट्रेन के आगे कूद गए। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। स्टेशन मास्टर ने हादसे की सूचना जीआरपी को दी। मनप्रीत सिंह फैक्ट्री में काम करता था और 3 बच्चों का पिता था।

नशे का आदी था पति इसलिए सुखप्रीत कौर ने छोड़ दिया

सुखप्रीत कौर केवल गांव की निवासी थी। उसकी पक्का शहीदां गांव में शादी हुई थी। लेकिन उसका पति नशे का आदी था। इसलिए वह उसके साथ नहीं रहना चाहती थी। इसी दौरान उसका मनप्रीत सिंह से प्रेम प्रसंग हुआ और वह उसके साथ चली गई। वह पिछले डेढ़ साल से उसी के साथ रह रही थी, लेकिन अभी तक उसका तलाक नहीं हुआ था। ससुराल और मायके पक्ष की कालांवाली थाने में पंचायत भी हुई, लेकिन दोनों पक्षों में सहमति नहीं बन पाई। आखिरकार, ससुराल वालों ने लगभग 6 महीने पहले सुखप्रीत कौर को बेदखल कर दिया। उसके चले जाने से मायके वालों ने भी उससे किनारा कर लिया। उसके दोनों बच्चे अपने ननिहाल में रह रहे हैं।

अविवाहित युवक के साथ लिव इन में रहती थी तीन बच्चों की मां

दूसरे मामला सिरसा जिला के डबवाली का है। यहां एक ही गांव के रहने वाले सोमनाथ और सरोज ने झगड़े के बाद जहर खा लिया और दोनों की मौत हो गई। सरोज तीन बच्चों की मां थी और काफी समय से अपने पति को छोड़ कर सोमनाथ के साथ लिव इन में रहती थी। उसके तीन बच्चे थे। बुधवार को दोनों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ और दोनों ने जहर खा लिया। सुसाइड की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर जिला हॉस्पिटल में पोस्टमोर्टेम के लिए भिजवाया। मृतकों के परिजनों को मामले की सूचना दे दी गई है।

रिपोर्ट: मोनी देवी

