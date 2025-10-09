Haryana top police officer named in IPS officer suicide note may be sent on leave IPS खुदकुशी मामला: सुसाइड नोट में हरियाणा DGP और रोहतक SSP का नाम, छुट्टी पर भेजे जाएंगे?, Haryana Hindi News - Hindustan
हरियाणा के पुलिस महानिदेशक (DGP) शत्रुजीत सिंह कपूर और रोहतक एसएसपी नरेंद्र बिजारनिया को अवकाश पर भेजे जाने की संभावना है। आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार की आत्महत्या के बाद यह चर्चा जोरों पर है।

Thu, 9 Oct 2025 10:32 PM
हरियाणा के पुलिस महानिदेशक (DGP) शत्रुजीत सिंह कपूर और रोहतक एसएसपी नरेंद्र बिजारनिया को अवकाश पर भेजे जाने की संभावना है। आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार की आत्महत्या के बाद यह चर्चा जोरों पर है। मृतक अधिकारी के आठ पेज के सुसाइड नोट में 10 वरिष्ठ एवं रिटायर्ड पुलिस अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इसमें ये दोनों अधिकारी भी शामिल हैं। इन सभी पर जातिगत भेदभाव, जानबूझकर मानसिक प्रताड़ना, सार्वजनिक अपमान और अत्याचार शामिल हैं। एनडीटीवी के मुताबिक, सूत्रों का कहना है कि डीजीपी शत्रुजीत सिंह कपूर की जगह वरिष्ठ अधिकारी ओपी सिंह को डीजीपी बनाया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज डीजीपी शत्रुजीत सिंह कपूर से मुलाकात की।

हरियाणा सिविल सेवा (एचसीएस) एसोसिएशन ने राज्य सरकार को पत्र लिखकर इस मामले को अत्यंत गंभीरता, संवेदनशीलता और निष्पक्षता से निपटाने की अपील की है। एसोसिएशन ने जोर देकर कहा कि बिना किसी विलंब के एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए और नए आपराधिक कानूनों के तहत निष्पक्ष, पारदर्शी तथा समयबद्ध जांच सुनिश्चित की जानी चाहिए। एसोसिएशन ने यह भी सुझाव दिया कि न्याय की दृष्टि से आरोपी अधिकारियों को जूनियर जांचकर्ताओं पर अनुचित प्रभाव डालने की आशंका को कम करने हेतु उनके पदों से तत्काल हटाना आवश्यक है।

मृतक अधिकारी की पत्नी और आईएएस अधिकारी अमनीत पी कुमार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें शत्रुजीत सिंह कपूर और नरेंद्र बिजारनिया पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया गया है। उन्होंने मांग की है कि इन अधिकारियों के खिलाफ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अंतर्गत भी मामला दर्ज हो। हरियाणा सरकार के विदेश सहयोग विभाग की आयुक्त एवं सचिव अमनीत कुमार घटना के वक्त मुख्यमंत्री नायब सैनी के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल के साथ जापान में थीं, जब उनके पति वाई पूरन कुमार ने चंडीगढ़ के सेक्टर 11 स्थित अपने आवास पर गोली मारकर आत्महत्या कर ली। मृतक की पत्नी ने कहा कि दोनों अधिकारियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि वे शक्तिशाली हैं और उच्च पदों पर हैं। ऐसे में जांच में बाधा डालेंगे, साक्ष्यों से छेड़छाड़ करेंगे और गवाहों को प्रभावित करेंगे।

अपनी शिकायत में उन्होंने कहा कि मैं न केवल अपने परिवार के लिए, बल्कि हर ईमानदार अधिकारी के जीवन और सम्मान के मूल्य के लिए न्याय की गुहार लगा रही हूं। यह कोई सामान्य आत्महत्या का मामला नहीं है, बल्कि मेरे पति को शक्तिशाली व उच्च पदस्थ अधिकारियों द्वारा व्यवस्थित रूप से प्रताड़ित किए जाने का प्रत्यक्ष परिणाम है। उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग कर उन्हें मानसिक रूप से तोड़ा, जिससे उन्हें इतनी पीड़ा हुई कि आत्महत्या के अलावा कोई रास्ता न बचा। मृतक अधिकारी की पत्नी ने आठ पेजों के सुसाइड नोट को 'टूटी हुई आत्मा का दस्तावेज' करार दिया और कहा कि इसमें उन तमाम अधिकारियों के नाम हैं, जिनकी अथक साजिशों ने उन्हें इस चरम कदम तक पहुंचाया।

