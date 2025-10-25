नौकरी से पहले मैं बदमाश था, एनकाउंटर कर दूंगा, धमकी देने वाला सब इंस्पेक्टर लाइनहाजिर

संक्षेप: अफसरों के सुसाइड और भ्रष्टाचार के आरोपों से मुश्किलों में घिरी हरियाणा पुलिस के एक इंस्पेक्टर को एनकाउंटर की धमकी देना भारी पड़ गया। पानीपत में दो भाइयों के जमीनी विवाद में एक पक्ष को सीआईए-1 इंचार्ज सब इंस्पेक्टर संदीप चहल ने फोन पर एनकाउंटर की धमकी दी।

अफसरों के सुसाइड और भ्रष्टाचार के आरोपों से मुश्किलों में घिरी हरियाणा पुलिस के एक इंस्पेक्टर को एनकाउंटर की धमकी देना भारी पड़ गया। पानीपत में दो भाइयों के जमीनी विवाद में एक पक्ष को सीआईए-1 इंचार्ज सब इंस्पेक्टर संदीप चहल ने फोन पर एनकाउंटर की धमकी दी। सीआईए इंचार्ज ने कहा कि नौकरी से पहले मैं बदमाश था। पीड़ित ने इसकी ऑडियो रिकॉर्ड कर ली और शिकायत एसपी को दे दी। एसपी भूपेंद्र सिंह ने इंचार्ज को तत्काल प्रभाव लाइनहाजिर कर दिया। साथ ही उसके खिलाफ विभागीय जांच भी शुरू कर दी। डीएसपी सिटी आत्माराम को सब इंस्पेक्टर संदीप के मामले की जांच सौंपी गई है। वहीं, सीआईए-3 प्रभारी इंस्पेक्टर विजय को सीआईए-1 की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंप दी है।

झगड़े वाली जमीन खरीदी, फिर देने लगा धमकी

नंगला पार गांव के रहने वाले रामफल ने सनौली थाने में शिकायत देकर बताया कि उनके परिवार का जमीनी विवाद है। दो साल पहले उसके भाई आजाद के साथ हुए झगड़े में संदीप जांच अधिकारी था। दोनों भाइयों का काफी समय से मनमुटाव चल रहा है। दोनों पक्षों के बीच कई बार पंचायत भी हो चुकी है, लेकिन कोई हल नहीं निकला। सब इंस्पेक्टर ने रामफल के भाई के साथ मिलकर उक्त ढाई करोड़ की जमीन को महज 80 लाख में खरीद लिया। साथ ही कहा कि वह जमीन पर कब्जा अपने आप ले लेगा, क्योंकि उसके बदमाशों से संपर्क है।

इसके बाद 23 अक्टूबर की रात 1:29 बजे उसके बेटे राजन के फोन पर सब इंस्पेक्टर संदीप चहल ने फोन किया और झगड़े वाली जमीन खरीदने की बात उसे बताई। राजन ने कहा कि आपने जमीन लेने के बाद यह बात बताई है, जबकि आपको पहले ही बताना चाहिए था। हालांकि राजन ने यह भी कहा कि अभी भी अगर आपने जमीन ली है तो मुझे इसमें कोई ऐतराज नहीं है। इस पर सब इंस्पेक्टर संदीप भड़क उठा और बोला कि मैं पहले भी कई एनकाउंटर कर चुका हूं। नौकरी से पहले भी मैं अपने गांव का बदमाश रहा हूं, अगर मेरे सामने आया तो तुझे ठोक दूंगा।

इसके अलावा उसने सरकारी नंबर से राहुल, चिंटू, संदीप भोला निवासी गांव सिवाह से रामफल को फोन पर धमकी दिलवाई। संदीप ने धमकाया कि मेरे साथी बदमाश हैं। वे तेरे बेटे को जान से मार देंगे। मुझसे पंगा मत ले। रामफल के बेटे ने कॉल रिकॉर्ड कर ली और मामले की शिकायत एसपी से की।