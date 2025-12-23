Hindustan Hindi News
Haryana Severe cold weather will force schools to remain closed for 15 days starting January
1 जनवरी से 15 दिन बंद रहेंगे स्कूल, कड़ाके की ठंड देखते हुए इस राज्य का फैसला

1 जनवरी से 15 दिन बंद रहेंगे स्कूल, कड़ाके की ठंड देखते हुए इस राज्य का फैसला

संक्षेप:

Dec 23, 2025 09:05 pm ISTNiteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान, मोनी देवी
हरियाणा में पड़ रही कड़ाके की ठंड को देखते हुए राज्य सरकार ने शीतकालीन अवकाश घा​षित कर दिया है। राज्य के सभी प्राइवेट और सरकारी स्कूल 1 जनवरी से 15 जनवरी 2026 तक बंद रहेंगे। इसके बाद 16 जनवरी से सभी स्कूल पहले की तरह नियमित रूप से खुल जाएंगे। इस संबंध में विद्यालय शिक्षा निदेशालय, पंचकूला की ओर से सभी जिला शिक्षा अधिकारियों, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों, खंड शिक्षा अधिकारियों, खंड मौलिक शिक्षा अधिकारियों और स्कूल प्रभारियों को निर्देश जारी किए गए हैं। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि अवकाश संबंधी निर्देशों की सख्ती से पालन सुनिश्चित की जाए।

शीतकालीन अवकाश के दौरान सीबीएसई, आईसीएसई सहित अन्य बोर्डों के मानकों के अनुसार अगर आवश्यक हो, तो 10वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को निर्धारित शेड्यूल के तहत प्रैक्टिकल परीक्षाओं के लिए विद्यालय बुलाया जा सकता है। यह व्यवस्था केवल बोर्ड कक्षाओं के लिए लागू होगी। सर्दी के मौसम को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है, ताकि विद्यार्थियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को प्राथमिकता दी जा सके। सभी शिक्षा अधिकारियों को अपने अधीनस्थ विद्यालयों में आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। आदेश का उल्लंघन करने वाले विद्यालयों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

क्रिसमस से ही शुरू हो जाएगा छुट्टियों का सिलसिला

शिक्षा विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार, राज्य के सभी स्कूल 1 जनवरी से 15 जनवरी 2026 तक बंद रहेंगे। नए साल से पहले क्रिसमस के मौके पर ही छुट्टियों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। 25 दिसंबर को क्रिसमस की छुट्टी रहेगी। इसके बाद 26 को उधम सिंह जयंती और 27 दिसंबर को गुरु गोबिंद सिंह जयंती की छुट्टी रह सकती है और फिर 28 दिसंबर को रविवार होगा। 1 जनवरी से फिर विंटर ब्रेक शुरू हो जाएगा। इसके बाद 16 जनवरी 2026 से स्कूल पहले की तरह नियमित रूप से खुलेंगे।

हरियाणा में घने कोहरे और कोल्ड-डे का अलर्ट

हरियाणा का पड़ोसी राज्य पंजाब पहले ही स्कूलों के ​शीतकालीन अवकाश की घोषणा कर चुका है। हरियाणा में इन दिनों हाड कंपा देने वाली ठंड और कोहरा पड़ रहा है। 26 दिसंबर तक घने कोहरे और कोल्ड डे का अलर्ट जारी है। प्रदेश के न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। सोमवार रात नारनौल 6.0 ​डिग्री से​​ल्सियस के साथ राज्य का सबसे ठंडा इलाका रहा। हालांकि, औसत न्यूनतम तापमान अभी सामान्य से 2.2 डिग्री से​​ल्सियस अधिक बना हुआ है, लेकिन अगले चार से पांच दिनों में ठंड और बढ़ने की संभावना जताई गई है। पिछले 24 घंटों में अधिकतम तापमान गुरुग्राम में 22.1 डिग्री से​​ल्सियस दर्ज किया गया।

Haryana CM School Winter Season

