हरियाणा सरकार का पेंशनरों को तोहफा, 13 कैटेगरी की पेंशन बढ़ाई; 2 दिन में आएगा पैसा

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बजट सत्र के पहले राज्य के पेंशनधारियों को तोहफा दिया है। राज्य सरकार ने 13 श्रेणियों की पेंशनों में 200 रुपए की बढ़ोतरी की है। अब प्रदेश के करीब 30 लाखों पेंशनरों को 3200 से लेकर 14000 रुपए तक की हर महीने पेंशन मिलेगी। सीएम नायब सैनी के निर्देश पर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की ओर से इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। 9 श्रेणियों की पेंशन में 3000 रुपए हर महीने लाभार्थियों को दिए जा रहे थे, लेकिन अब सरकार की ओर से 200 रुपए की बढ़ोतरी के बाद 3200 रुपए महीने दिए जाएंगे। सीएम ने अधिकारियों को ये बढ़ी हुई पेंशन दो दिनों के भीतर जारी करने के निर्देश दिए हैं।

एसिड अटैक पीड़ितों को सबसे ज्यादा फ़ायदा हरियाणा में सबसे ज्यादा पेंशन की बढ़ोतरी एसिड अटैक पीड़ितों की हुई है। सरकार इनकी पेंशन विशेष फॉर्मूले के तहत देती है। यह प्रभावित प्रतिशत से तय की जाती है।

अब 40 से 50 प्रतिशत प्रभावितों को 8000 रुपए महीने, 50 से 60 प्रतिशत वालों को 11200 रुपए और 60 प्रतिशत से अधिक वालों को 14400 रुपए मिलेंगे। यानी पहले के मुकाबले अब पेंशनरों को 500 से लेकर 900 रुपए तक की बढ़ोतरी हुई है।स्कूल न जाने वाले दिव्यांग बच्चों के लिए वित्तीय सहायता कैटेगरी में भी 200 रुपए की बढ़ोतरी की है। इस बढ़ोतरी के बाद अब इस कैटेगरी में 2600 रुपए दिए जाएंगे। इससे पहले सरकार इस कैटेगरी में 2400 रुपए हर महीने लाभार्थियों को दे रही थी।

कश्मीर माइग्रेट परिवारों को अब मिलेंगे 8500 रुपए अनाथ बच्चों को अभी तक सरकार 2100 रुपए से लेकर 4200 रुपए तक दे रही थी, लेकिन बढ़ोतरी के बाद अब सिंगल चाइल्ड को 2300 रुपए और दो बच्चों पर 4600 रुपए सरकार हर महीने पेंशन देगी। कश्मीर माइग्रेट हुए परिवारों को भी पेंशन देती है। इस कैटेगरी में अभी तक सरकार की ओर से एक व्यक्ति के लिए 1500 रुपए महीना, पूरे परिवार के लिए 7500 रुपए महीन पेंशन मिल रही थी, लेकिन अब सरकार के फैसले के बाद एक व्यक्ति को 1700 रुपए और पूरे परिवार को 8500 रुपए पेंशन देगी।

किसी की भी पेंशन न रोकी जाए, न ही काटी जाए: सीएम सैनी हरियाणा परिवार पहचान पत्र के स्टेट कोर्डिनेटर सतीश खोला ने बताया कि सीएम नायब सैनी ने कल एक अहम मीटिंग की थी। इस मीटिंग में सीएम सैनी ने अधिकारियों को दो टूक निर्देश दिए कि किसी भी पेंशनर की पेंशन न तो रोकी जाएगी और न ही काटी जाएगी। जिस लाभार्थी के कागजों में कोई दिक्कत है तो उसके पास मैसेज भेजे और कागजों को दुरुस्त कराएं, लेकिन पेंशन काटने या होल्ड करने का अधिकार किसी भी अधिकारी को नहीं है। सीएम सैनी ने मीटिंग में ये भी कहा कि दो दिन के भीतर सारा पैसा जारी किया जाए। अब दो दिनों के भीतर ही रूकी हुई पेंशन और काटी गई पेंशन को जारी कर दिया जाएगा।