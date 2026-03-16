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हरियाणा में कौन जीतेगा राज्यसभा का रण! 2 विधायकों ने दिया गच्चा; 88 वोट ही पड़े

Mar 16, 2026 05:44 pm ISTSurya Prakash लाइव हिन्दुस्तान, चंडीगढ़
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निर्दलीय उम्मीदवार सतीश नांदल के उतरने से मुकाबला रोचक हो गया है। इसलिए कयास लग रहे थे कि क्या क्रॉस वोटिंग होने के चलते कांग्रेस के कर्मवीर सिंह बौद्ध हार सकते हैं। अब तक मिली जानकारी के अनुसार 5 बजे मतदान समाप्त हो गया है। जानकारी के मुताबिक चुनाव में 88 वोट ही पड़े हैं। 

हरियाणा में कौन जीतेगा राज्यसभा का रण! 2 विधायकों ने दिया गच्चा; 88 वोट ही पड़े

हरियाणा में राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग पूरी हो गई है। अब मतों की गिनती शुरू हो गई है और कभी भी नतीजों का ऐलान हो सकता है। सूत्रों का कहना है कि इस चुनाव में कांग्रेस एक सीट जीत सकती है, जबकि भाजपा एक सीट जीतना तय माना जा रहा है। निर्दलीय उम्मीदवार सतीश नांदल के उतरने से मुकाबला रोचक हो गया है। इसलिए कयास लग रहे थे कि क्या क्रॉस वोटिंग होने के चलते कांग्रेस के कर्मवीर सिंह बौद्ध हार सकते हैं। अब तक मिली जानकारी के अनुसार 5 बजे मतदान समाप्त हो गया है। जानकारी के मुताबिक चुनाव में 88 वोट ही पड़े हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इनेलो के दो विधायकों ने मतदान से ही दूरी बना ली।

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वहीं कांग्रेस ने अपने 37 विधायकों को हिमाचल में रखा हुआ था। वोटिंग से ठीक पहले इन विधायकों को चंडीगढ़ लाया गया और उन्होंने मतदान किया। कांग्रेस ने क्रॉस वोटिंग के डर से इन लोगों को हिमाचल प्रदेश के किसी होटल में शिफ्ट किया था। माना जा रहा है कि कांग्रेस ने अपने सभी विधायकों को साध लिया और इसके चलते क्रॉस वोटिंग नहीं हो सकी। हालांकि पूरी तस्वीर नतीजा आने के बाद ही सामने आएगी। वोटिंग के दौरान दो कांग्रेस विधायकों को लेकर विवाद भी हुआ। भाजपा के मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने शिकायत की कि दो कांग्रेस विधायकों ने वोट की गोपनीयता का उल्लंघन किया है।

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इनेलो के दो विधायकों ने क्यों बनाई वोटिंग से दूरी

इनेलो के दो विधायकों ने तो मतदान से ही दूरी बना ली। पार्टी नेताओं अभय सिंह चौटाला और आदित्य देवी लाल ने कहा कि हमने जनता की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए यह फैसला किया है। आदित्य ने कहा कि जनता तो कांग्रेस और भाजपा दोनों के शासन से परेशान है। बता दें कि भाजपा के राज्य में 48 विधायक हैं। कांग्रेस के 37 हैं और इनेलो के दो हैं। वहीं राज्य में निर्दलीय विधायकों की संख्या तीन है। इस चुनाव में एक कैंडिडेट को जीत के लिए 31 विधायकों के समर्थन की जरूरत है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि किसे कितने वोट मिले हैं और चुनाव में क्रॉस वोटिंग हुई है या नहीं।

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Surya Prakash

लेखक के बारे में

Surya Prakash

दुनियादारी में रुचि पत्रकारिता की ओर खींच लाई। समकालीन राजनीति पर लिखने के अलावा सामरिक मामलों, रणनीतिक संचार और सभ्यतागत प्रश्नों के अध्ययन में रुचि रखते हैं। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रायबरेली के रहने वाले सूर्यप्रकाश को पत्रकारिता जगत में करीब डेढ़ दशक का अनुभव है। 10 वर्षों से ज्यादा समय से डिजिटल मीडिया में कार्यरत हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय एवं राज्यों से संबंधित खबरों का संपादन करते हैं एवं डेस्क इंचार्ज के तौर पर भी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। समाचारों के त्वरित प्रकाशन से लेकर विस्तृत अध्ययन के साथ एक्सप्लेनर आदि में भी रुचि रखते हैं। ब्रेकिंग न्यूज प्रकाशित करने और खबरों के अंदर की खबर को विस्तार से समझाने में रुचि रखते हैं। हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को समझते हैं और उसके अनुसार ही पाठकों को खबरें देने के लिए तत्परता रखते हैं।


अकादमिक योग्यता: एक तरफ डेढ़ दशक का सक्रिय पत्रकारिता करियर रहा है तो वहीं दूसरी तरफ सूर्यप्रकाश अकादमिक अध्ययन में भी गहरी दिलचस्पी रखते रहे हैं। पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन और मास्टर्स की पढ़ाई के साथ ही 'हाइब्रिड वारफेयर में मीडिया के इस्तेमाल' जैसे महत्वपूर्ण एवं उभरते विषय पर पीएचडी शोध कार्य भी किया है। पत्रकारिता, समाज, साहित्य में रुचि के अलावा वारफेयर में मीडिया के प्रयोग पर भी गहरा अध्ययन किया है। इसी कारण डिफेंस स्टडीज जैसे गूढ़ विषय में भी वह रुचि रखते हैं। इस प्रकार सूर्यप्रकाश का एक लंबा पेशेवर अनुभव रहा है तो वहीं गहरी अकादमिक समझ भी रही है।


राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय महत्व के समाचारों में गहरी दिलचस्पी रखते हैं तो वहीं नैरेटिव वारफेयर के बारे में भी गहरा अध्ययन है। खबरों के अंदर की खबर क्या है और किसी भी समाचार के मायने क्या हैं? ऐसी जरूरी चीजों को पाठकों तक पहुंचाने में भी रुचि रखते हैं। लाइव हिन्दुस्तान में बीते 5 सालों से जुड़े हैं और गुणवत्तापूर्ण समाचार देने की मुहिम को बल प्रदान किया है। सूर्यप्रकाश को पाठकों की पसंद को समझने और उसके अनुसार समाचारों के प्रस्तुतिकरण में भी महारत हासिल है। कठिन विषयों को सरल शब्दों में पाठकों तक पहुंचाने की रुचि है और इसी कारण एक्सप्लेनर आदि भी लिखते हैं।

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