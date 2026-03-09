हरियाणा के राज्यसभा चुनाव में गच्चा खाएगी कांग्रेस! दो सीट और तीन कैंडिडेट, क्या है गेम
कैंडिडेट तीन होने के चलते मतदान कराया जाएगा। इन तीन उम्मीदवारों में भाजपा के संजय भाटिया, कांग्रेस के कर्मवीर सिंह बौद्ध और निर्दलीय उम्मीदवार सतीश नांदल शामिल हैं। भाजपा की किरण चौधरी और रामचंद्र जांगड़ा का कार्यकाल पूरा होने के बाद ये दो सीटें खाली हुई हैं। दोनों का कार्यकाल 9 अप्रैल तक ही है।
हरियाणा के राज्यसभा चुनाव में नामांकन वापसी का आज आखिरी दिन था। अब तक तीन उम्मीदवार मुकाबले में बने हुए हैं, जबकि दो ही सीटें रिक्त हैं। इस तरह अब आखिरी फैसला 16 मार्च को मतदान के जरिए ही होगा। यदि दो ही उम्मीदवार रहते तो नामांकन वापसी के आखिरी दिन ही उनकी जीत तय हो जाती। लेकिन अब कैंडिडेट तीन होने के चलते मतदान कराया जाएगा। इन तीन उम्मीदवारों में भाजपा के संजय भाटिया, कांग्रेस के कर्मवीर सिंह बौद्ध और निर्दलीय उम्मीदवार सतीश नांदल शामिल हैं। भाजपा की किरण चौधरी और रामचंद्र जांगड़ा का कार्यकाल पूरा होने के बाद ये दो सीटें खाली हुई हैं। दोनों का कार्यकाल 9 अप्रैल तक ही है।
माना जा रहा है कि सतीश नांदल को भाजपा का समर्थन है। ऐसा इसलिए क्योंकि वह 2019 के विधानसभा चुनाव में भाजपा कैंडिडेट के तौर पर उतरे थे, लेकिन हार का सामना करना पड़ा था। उन्होंने गुरुवार को ही राज्यसभा कैंडिडेट के तौर पर नामांकन दाखिल किया। उनकी एंट्री के कारण अब मुकाबला रोचक हो गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि कांग्रेस फंस भी सकती है। राज्य में भाजपा के 48 विधायक हैं। कांग्रेस के पास 37 की संख्या है। दो विधायक इनेलो के हैं तो वहीं तीन विधायक निर्दलीय हैं। हरियाणा की 90 सीटों वाली विधानसभा में एक कैंडिडेट के लिए 31 विधायकों का समर्थन चाहिए।
कांग्रेस के पास 37 विधायक हैं तो उसके पास एक कैंडिडेट के लिए पर्याप्त नंबर है, लेकिन क्रॉस वोटिंग की स्थिति में चीजें बदल भी सकती हैं। राज्य में 16 मार्च को अब सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक वोटिंग होगी। इसके बाद शाम बजे से वोटों की गिनती की जाएगी। सतीश नांदल को जीतने के लिए भाजपा के दूसरी प्राथमिकता वाले 17 वोट चाहिए होंगे। इसके अलावा तीन निर्दलीय और दो इनेलो विधायक और कम से कम 8 कांग्रेस विधायक साथ दें तो जीत मिल सकती है। सतीश नांदल जब नामांकन के लिए पहुंचे तो उनके साथ निर्दलीय विधायक सावित्री जिंदल, राजेश जून और देवेंद्र कादयान भी थे। इन तीनों का ही भाजपा की नायब सिंह सैनी सरकार को समर्थन है।
क्रॉस वोटिंग के सवाल पर क्या बोले सतीश नांदल
इस बारे में जब पूछा गया कि क्या आप कांग्रेस विधायकों से क्रॉस वोटिंग की उम्मीद रखकर उतरे हैं। इस पर सतीश नांदल ने कहा, 'मैं निर्दलीय के तौर पर उतरा हूं। मैं हर किसी से वोट के लिए संपर्क करूंगा। इसके बाद उनकी मर्जी है। चुनाव लड़ना तो हर किसी का अधिकार है। मैं अपने संवैधानिक अधिकार के तहत चुनाव में उतरा हूं।' वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने कहा कि हमें कोई चिंता नहीं है। हमारे पास जरूरी वोटों से ज्यादा संख्या है। हमारा कैंडिडेट आसानी से जीत जाएगा। बता दें कि सतीश नांदल ने रोहतक की गढ़ी-सांपला-किलोई सीट से भूपिंदर सिंह हुड्डा के मुकाबले चुनाव लड़ा था और वह हार गए थे। भाजपा में आने से पहले वह इनेलो के नेता हुआ करते थे।
कौन हैं भाजपा के कैंडिडेट संजय भाटिया, किसके करीबी
अब भाजपा कैंडिडेट की बात करें तो संजय भाटिया को मनोहर लाल खट्टर का करीबी माना जाता है। वह करनाल से लोकसभा सांसद रहे हैं, जहां से इस बार खट्टर उतरे थे। इसके कांग्रेस के कर्मवीर सिंह बौद्ध सरकारी कर्मचारी थे और हाल ही में रिटायर हुए हैं। दलित मुद्दों पर वह अपनी बात रखते रहे हैं। फिलहाल वह कांग्रेस के अनुसूचित जाति सेल के राष्ट्रीय संयोजक भी हैं। कहा जाता है कि उन्हें राहुल गांधी की पसंद से उतारा गया है। अब तक इनेलो के दो विधायकों ने साफ नहीं किया है कि उनका समर्थन किसे रहेगा।
