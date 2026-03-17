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कैसे राज्यसभा चुनाव में हांफ गई कांग्रेस, 5 विधायकों की क्रॉस वोटिंग; एक की हुई पहचान

Mar 17, 2026 10:25 am ISTSurya Prakash लाइव हिन्दुस्तान, चंडीगढ़
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सांसें थामे इंतजार कर रही कांग्रेस को अंत में राहत मिली और उसके कैंडिडेट कर्मवीर सिंह बौद्ध राज्यसभा पहुंचने में सफल रहे। फिर भी भाजपा ने कांग्रेस को पूरी ताकत होने के बाद भी पानी पिला दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि कांग्रेस के पास 37 विधायक थे और एक सीट जीतने के लिए 28 से 30 की जरूरत थी।

कैसे राज्यसभा चुनाव में हांफ गई कांग्रेस, 5 विधायकों की क्रॉस वोटिंग; एक की हुई पहचान

हरियाणा में दो राज्यसभा सीटों के चुनाव में मुकाबला दिलचस्प हो गया था। हालात ऐसे बन गए थे कि रात को डेढ़ बजे तक वोटों की गिनती पूरी की जा सकी। 5 घंटे तक तो गिनती ही रुकी रही और कांग्रेस की ओर से विरोध जारी रहा। उसका कहना था कि रिटर्निंग ऑफिसर पक्षपात कर रहे हैं। हालांकि सांसें थामे इंतजार कर रही कांग्रेस को अंत में राहत मिली और उसके कैंडिडेट कर्मवीर सिंह बौद्ध राज्यसभा पहुंचने में सफल रहे। फिर भी भाजपा ने कांग्रेस को पूरी ताकत होने के बाद भी पानी पिला दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि कांग्रेस के पास 37 विधायक थे और एक सीट जीतने के लिए 28 से 30 की जरूरत थी।

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ऐसी स्थिति में भी यदि किसी तरह जीत मिली है तो यह चिंता की स्थिति है। ऐसे हालात इसलिए पैदा हुए क्योंकि कांग्रेस के कुल 5 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी और 4 वोटों को अवैध करार दे दिया। भले ही कांग्रेस ने किसी तरह सीट हासिल कर ली, लेकिन विधायकों के बागी तेवरों ने चिंता बढ़ा दी है। फिलहाल पार्टी नेतृत्व इस कोशिश में जुटा है कि क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों का पता लगाया जाए। अब तक मिली जानकारी के अनुसार एक विधायक का नाम तो मोहम्मद इलियास है। इसके अलावा बाकी 4 विधायक कौन हैं। उनके बारे में पता लगाया जा रहा है।

हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी महासचिव बीके हरिप्रसाद का कहना है कि इन विधायकों के खिलाफ सख्त ऐक्शन लिया जाएगा। 4 वोटों को अवैध करार दिए जाने पर खूब बवाल मचा था और अंत में काउंटिंग को रात 10:30 बजे तक रोक लिया गया था। इस तरह महज तीन वोट के अंतर से भाजपा समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार सतीश नांदल को हार का सामना करना पड़ा। खेल मंत्री गौरव गौतम ने दावा किया है कि नांदल तीन वोटों से ही हारे। यदि इनेलो के दो विधायकों ने मतदान दिया होता तो नतीजा कुछ और हो सकता था।

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कांग्रेस महासचिव बीके हरिप्रसाद ने कहा कि भाजपा ने हमारे विधायकों को खरीदने का प्रयास किया था। अब हम ऐसे विधायकों पर सख्त ऐक्शन लेंगे, जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की है। जीत के बाद भूपिंदर सिंह हुड्डा और दीपेंदर हुड्डा ने कहा कि भाजपा ने हॉर्स ट्रेडिंग के सारे प्रयास कर लिए। इसके बाद भी कांग्रेस के नेता अपनी बात पर डटे रहे और पार्टी का साथ नहीं छोड़ा। यहां तक कि भाजपा के नेताओं ने हमारे विधायकों से हिमाचल प्रदेश तक संपर्क साधा था। लेकिन उनके ऐसे सारे प्रयास फेल हो गए।

क्या रहा राज्यसभा चुनाव का गणित

विधायकों की कुल संख्या - 90

मतदान- 88

गैरहाजिर- 2 इनेलो MLA

अवैध करार दिए गए वोट

कांग्रेस- 4

भाजपा- 1

कुल वैध वोट- 83

किसे कितने वोट

भाजपा कैंडिडेट -28

कांग्रेस उम्मीदवार- 28

निर्दलीय उम्मीदवार- 27

क्रॉस वोटिंग- 5 कांग्रेस MLA

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Surya Prakash

लेखक के बारे में

Surya Prakash

दुनियादारी में रुचि पत्रकारिता की ओर खींच लाई। समकालीन राजनीति पर लिखने के अलावा सामरिक मामलों, रणनीतिक संचार और सभ्यतागत प्रश्नों के अध्ययन में रुचि रखते हैं। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रायबरेली के रहने वाले सूर्यप्रकाश को पत्रकारिता जगत में करीब डेढ़ दशक का अनुभव है। 10 वर्षों से ज्यादा समय से डिजिटल मीडिया में कार्यरत हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय एवं राज्यों से संबंधित खबरों का संपादन करते हैं एवं डेस्क इंचार्ज के तौर पर भी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। समाचारों के त्वरित प्रकाशन से लेकर विस्तृत अध्ययन के साथ एक्सप्लेनर आदि में भी रुचि रखते हैं। ब्रेकिंग न्यूज प्रकाशित करने और खबरों के अंदर की खबर को विस्तार से समझाने में रुचि रखते हैं। हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को समझते हैं और उसके अनुसार ही पाठकों को खबरें देने के लिए तत्परता रखते हैं।


अकादमिक योग्यता: एक तरफ डेढ़ दशक का सक्रिय पत्रकारिता करियर रहा है तो वहीं दूसरी तरफ सूर्यप्रकाश अकादमिक अध्ययन में भी गहरी दिलचस्पी रखते रहे हैं। पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन और मास्टर्स की पढ़ाई के साथ ही 'हाइब्रिड वारफेयर में मीडिया के इस्तेमाल' जैसे महत्वपूर्ण एवं उभरते विषय पर पीएचडी शोध कार्य भी किया है। पत्रकारिता, समाज, साहित्य में रुचि के अलावा वारफेयर में मीडिया के प्रयोग पर भी गहरा अध्ययन किया है। इसी कारण डिफेंस स्टडीज जैसे गूढ़ विषय में भी वह रुचि रखते हैं। इस प्रकार सूर्यप्रकाश का एक लंबा पेशेवर अनुभव रहा है तो वहीं गहरी अकादमिक समझ भी रही है।


राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय महत्व के समाचारों में गहरी दिलचस्पी रखते हैं तो वहीं नैरेटिव वारफेयर के बारे में भी गहरा अध्ययन है। खबरों के अंदर की खबर क्या है और किसी भी समाचार के मायने क्या हैं? ऐसी जरूरी चीजों को पाठकों तक पहुंचाने में भी रुचि रखते हैं। लाइव हिन्दुस्तान में बीते 5 सालों से जुड़े हैं और गुणवत्तापूर्ण समाचार देने की मुहिम को बल प्रदान किया है। सूर्यप्रकाश को पाठकों की पसंद को समझने और उसके अनुसार समाचारों के प्रस्तुतिकरण में भी महारत हासिल है। कठिन विषयों को सरल शब्दों में पाठकों तक पहुंचाने की रुचि है और इसी कारण एक्सप्लेनर आदि भी लिखते हैं।

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