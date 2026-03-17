कैसे राज्यसभा चुनाव में हांफ गई कांग्रेस, 5 विधायकों की क्रॉस वोटिंग; एक की हुई पहचान
सांसें थामे इंतजार कर रही कांग्रेस को अंत में राहत मिली और उसके कैंडिडेट कर्मवीर सिंह बौद्ध राज्यसभा पहुंचने में सफल रहे। फिर भी भाजपा ने कांग्रेस को पूरी ताकत होने के बाद भी पानी पिला दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि कांग्रेस के पास 37 विधायक थे और एक सीट जीतने के लिए 28 से 30 की जरूरत थी।
हरियाणा में दो राज्यसभा सीटों के चुनाव में मुकाबला दिलचस्प हो गया था। हालात ऐसे बन गए थे कि रात को डेढ़ बजे तक वोटों की गिनती पूरी की जा सकी। 5 घंटे तक तो गिनती ही रुकी रही और कांग्रेस की ओर से विरोध जारी रहा। उसका कहना था कि रिटर्निंग ऑफिसर पक्षपात कर रहे हैं। हालांकि सांसें थामे इंतजार कर रही कांग्रेस को अंत में राहत मिली और उसके कैंडिडेट कर्मवीर सिंह बौद्ध राज्यसभा पहुंचने में सफल रहे। फिर भी भाजपा ने कांग्रेस को पूरी ताकत होने के बाद भी पानी पिला दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि कांग्रेस के पास 37 विधायक थे और एक सीट जीतने के लिए 28 से 30 की जरूरत थी।
ऐसी स्थिति में भी यदि किसी तरह जीत मिली है तो यह चिंता की स्थिति है। ऐसे हालात इसलिए पैदा हुए क्योंकि कांग्रेस के कुल 5 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी और 4 वोटों को अवैध करार दे दिया। भले ही कांग्रेस ने किसी तरह सीट हासिल कर ली, लेकिन विधायकों के बागी तेवरों ने चिंता बढ़ा दी है। फिलहाल पार्टी नेतृत्व इस कोशिश में जुटा है कि क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों का पता लगाया जाए। अब तक मिली जानकारी के अनुसार एक विधायक का नाम तो मोहम्मद इलियास है। इसके अलावा बाकी 4 विधायक कौन हैं। उनके बारे में पता लगाया जा रहा है।
हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी महासचिव बीके हरिप्रसाद का कहना है कि इन विधायकों के खिलाफ सख्त ऐक्शन लिया जाएगा। 4 वोटों को अवैध करार दिए जाने पर खूब बवाल मचा था और अंत में काउंटिंग को रात 10:30 बजे तक रोक लिया गया था। इस तरह महज तीन वोट के अंतर से भाजपा समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार सतीश नांदल को हार का सामना करना पड़ा। खेल मंत्री गौरव गौतम ने दावा किया है कि नांदल तीन वोटों से ही हारे। यदि इनेलो के दो विधायकों ने मतदान दिया होता तो नतीजा कुछ और हो सकता था।
कांग्रेस महासचिव बीके हरिप्रसाद ने कहा कि भाजपा ने हमारे विधायकों को खरीदने का प्रयास किया था। अब हम ऐसे विधायकों पर सख्त ऐक्शन लेंगे, जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की है। जीत के बाद भूपिंदर सिंह हुड्डा और दीपेंदर हुड्डा ने कहा कि भाजपा ने हॉर्स ट्रेडिंग के सारे प्रयास कर लिए। इसके बाद भी कांग्रेस के नेता अपनी बात पर डटे रहे और पार्टी का साथ नहीं छोड़ा। यहां तक कि भाजपा के नेताओं ने हमारे विधायकों से हिमाचल प्रदेश तक संपर्क साधा था। लेकिन उनके ऐसे सारे प्रयास फेल हो गए।
क्या रहा राज्यसभा चुनाव का गणित
विधायकों की कुल संख्या - 90
मतदान- 88
गैरहाजिर- 2 इनेलो MLA
अवैध करार दिए गए वोट
कांग्रेस- 4
भाजपा- 1
कुल वैध वोट- 83
किसे कितने वोट
भाजपा कैंडिडेट -28
कांग्रेस उम्मीदवार- 28
निर्दलीय उम्मीदवार- 27
क्रॉस वोटिंग- 5 कांग्रेस MLA
लेखक के बारे मेंSurya Prakash
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