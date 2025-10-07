Haryana Police IG IPS Y Puran Kumar case What is in 9 page suicide note know everything 9 पेज का सुसाइड नोट, भ्रष्टाचार में फंसने का डर; हरियाणा के IPS अफसर ने क्यों की खुदकुशी?, Haryana Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsहरियाणा न्यूज़Haryana Police IG IPS Y Puran Kumar case What is in 9 page suicide note know everything

9 पेज का सुसाइड नोट, भ्रष्टाचार में फंसने का डर; हरियाणा के IPS अफसर ने क्यों की खुदकुशी?

हरियाणा के सीनियर IPS अधिकारी वाई पूरन कुमार द्वारा चंडीगढ़ में गोली मारकर आत्महत्या करने के मामले में एक नया मोड़ सामने आया है। पुलिस के विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार, घटनास्थल से 9 पेज का एक सुसाइड नोट बरामद हुआ है।

Devendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान, चंडीगढ़Tue, 7 Oct 2025 11:05 PM
share Share
Follow Us on
9 पेज का सुसाइड नोट, भ्रष्टाचार में फंसने का डर; हरियाणा के IPS अफसर ने क्यों की खुदकुशी?

हरियाणा के सीनियर IPS अधिकारी वाई पूरन कुमार द्वारा चंडीगढ़ में गोली मारकर आत्महत्या करने के मामले में एक नया मोड़ सामने आया है। पुलिस के विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार, घटनास्थल से 9 पेज का एक सुसाइड नोट बरामद हुआ है। इस नोट में हरियाणा के एक वर्तमान IPS अधिकारी और दो पूर्व IPS अधिकारियों के नाम दर्ज हैं। दो दिन पूर्व रोहतक के अर्बन एस्टेट थाने में रोहतक रेंज के तत्कालीन IG वाई पूरन कुमार के गनमैन के खिलाफ भ्रष्टाचार से संबंधित एक FIR दर्ज की गई थी। पूरन कुमार को आशंका थी कि इस मामले में उन्हें भी फंसाया जा सकता है। चंडीगढ़ पुलिस अब इस पहलू पर भी जांच तेज कर रही है। मूल रूप से आंध्र प्रदेश के निवासी वाई पूरन कुमार हरियाणा पुलिस सेवा में लंबे समय से सेवा दे रहे थे।

डॉक्टरों का बोर्ड बुधवार को करेगा पोस्टमार्टम

पूरन कुमार का शव चंडीगढ़ के सेक्टर-16 स्थित मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। अस्पताल की निदेशक सुमन सिंह ने बताया कि डॉक्टरों का एक बोर्ड बुधवार को पोस्टमार्टम करेगा। वहीं, चंडीगढ़ की एसएसपी कंवरदीप कौर ने घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद कहा कि वाई पूरन कुमार ने निश्चित रूप से आत्महत्या की है। उनके सिर पर चोट के निशान हैं। अभी इससे अधिक कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती। आत्महत्या के सटीक कारणों की जांच जारी है।

बेसमेंट में कुर्सी पर बैठकर कनपटी पर मारी गोली

वाई पूरन कुमार ने चंडीगढ़ के सेक्टर-11 स्थित 116 नंबर की कोठी में आत्महत्या की। वे अपनी पत्नी और एक बेटी के साथ इसी कोठी के ग्राउंड फ्लोर पर रहते थे। उनकी छोटी बेटी चंडीगढ़ में ही पढ़ाई कर रही है, जबकि बड़ी बेटी विदेश में उच्च शिक्षा ग्रहण कर रही है। मंगलवार को पूरन कुमार और उनकी छोटी बेटी घर पर थे। थोड़ी देर बाद पूरन कुमार कोठी के बेसमेंट में चले गए, जबकि बेटी अपने किसी कार्य में मशगूल हो गई। बेसमेंट पहुंचकर उन्होंने वहां रखी कुर्सी पर बैठते हुए अपनी पिस्तौल को कनपटी पर सटाकर ट्रिगर दबा लिया। वे मौके पर ही दम तोड़ बैठे। घटना का पता तब चला जब कुछ देर बाद बेटी बेसमेंट में गई और पिता का शव व खून देख लिया। घबरा कर उसने तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी।

पत्नी वरिष्ठ IAS अधिकारी, सीएम के जापान दौरे पर

वाई पूरन कुमार 2001 बैच के IPS अधिकारी थे। 29 सितंबर को ही उन्हें रोहतक के सुनारिया स्थित पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में IG के पद पर तैनात किया गया था। उनकी पत्नी अमनीत पी कुमार हरियाणा सरकार में वरिष्ठ IAS अधिकारी हैं और नागरिक उड्डयन विभाग की सचिव के रूप में कार्यरत हैं। अमनीत पी कुमार हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी के नेतृत्व वाले राज्य सरकार के प्रतिनिधिमंडल के साथ 5 अक्टूबर को जापान दौरे पर गई हैं। यह प्रतिनिधिमंडल 8 अक्टूबर की शाम को भारत लौटेगा।

रिपोर्ट: मोनी देवी

Haryana News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।