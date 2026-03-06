भाजपा नेता के बेटे ने UPSC में हासिल किया तीसरा रैंक, सीएम सैनी ने फोन पर दी बधाई

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अकांश के पिता को फोन कर बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह हरियाणा की युवा प्रतिभा की मेहनत और एकाग्रता का नतीजा है। सीएम ने परिवार की खुशियों में शामिल होने का भी वादा किया।

पंचकूला के युवा अकांश ढुल ने संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) सिविल सर्विस परीक्षा 2025 में ऑल इंडिया रैंक 3 हासिल किया है। यह उपलब्धि न केवल उनके व्यक्तिगत संघर्ष की मिसाल है, बल्कि प्रदेश के लिए गर्व का विषय भी बनी है। UPSC का अंतिम नतीजा 6 मार्च 2026 को जारी किया गया, जिसमें अकांश ने टॉप-3 में जगह बनाई। टॉप रैंक अनुज अग्निहोत्री को मिला, जबकि दूसरा स्थान राजेश्वरी सुवे एम ने हासिल किया। अकांश ढुल पंचकूला सेक्टर 12/ए के निवासी हैं और उनके पिता कृष्ण कुमार ढुल एक प्रमुख भाजपा नेता हैं, जबकि मां निर्मला स्कूल प्रिंसिपल हैं। परिवार में यह सफलता खुशी की लहर लेकर आई है।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अकांश के पिता को फोन कर बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह हरियाणा की युवा प्रतिभा की मेहनत और एकाग्रता का नतीजा है। सीएम ने परिवार की खुशियों में शामिल होने का भी वादा किया। अकांश की शिक्षा यात्रा काफी प्रभावशाली रही है। उन्होंने अपनी 10वीं की पढ़ाई चंडीगढ़ सेक्टर 27 के स्कूल भवन विद्यालय से पूरी की। इसके बाद 12वीं कक्षा चंडीगढ़ सेक्टर 26 स्थित सेंट कबीर पब्लिक स्कूल से पास की। उच्च शिक्षा के लिए वे दिल्ली पहुंचे और देश के प्रतिष्ठित श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स (SRCC) से बीए ऑनर्स (कॉमर्स) की डिग्री हासिल की।

कैसे लिखी सफलता की गाथा अकांश ने ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने दिल्ली में रहकर पूरी लगन से तैयारी की। उन्होंने कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी को अपना वैकल्पिक विषय चुना, जो उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि से मेल खाता था। अकांश ने निरंतर प्रयासों से अपनी कमजोरियों को मजबूती में बदला और रणनीतिक तैयारी पर फोकस किया। अकांश की UPSC यात्रा में असफलताओं ने उन्हें और मजबूत बनाया। पहले प्रयास में उन्होंने 2023 में 342वीं रैंक हासिल की। अगले प्रयास में सुधार करते हुए 2024 में 295वीं रैंक प्राप्त की। लेकिन उनका लक्ष्य टॉप रैंक था, इसलिए उन्होंने हार नहीं मानी और तीसरे प्रयास में जबरदस्त छलांग लगाई।