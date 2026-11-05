6 साल की बच्ची पर लात-घूसें-ईंट बरसाने वाला 8 साल का छात्र ‘हिंसक वीडियो गेम’ खेलता था
हरियाणा के स्कूल में 6 साल की मासूम बच्ची को बेरहमी से मारने वाला 8 साल का लड़का 'हिंसक वीडियो गेम' खेलने की लत का शिकार निकला है। ऐसे वीडियो गेम, जिनमें सामने वाले को बुरी तरह चोट पहुंचाई जाती है और मारने वाले को नंबर मिलते हैं।
हरियाणा के स्कूल में 6 साल की मासूम बच्ची को बेरहमी से मारने वाला 8 साल का लड़का 'हिंसक वीडियो गेम' खेलने की लत का शिकार निकला है। ऐसे वीडियो गेम, जिनमें सामने वाले को बुरी तरह चोट पहुंचाई जाती है और मारने वाले को नंबर मिलते हैं। ये सारी बातें आरोपी लड़के के पिता के वकील मनबीर सिंह राठी ने बताई हैं। इस जानकारी के सामने आने पर लड़के के माता-पिता से कहा गया है कि वे बच्चे को मोबाइल फोन से दूर रखें।
बच्चे ने खुद बताया हिंसक गेम खेलता था
एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक, मनबीर सिंह राठी ने बताया- बच्चे ने पूछताछ में बताया कि वह अपने मोबाइल फोन पर आक्रामक और हिंसक गेम्स खेलता था। इन गेम्स में बच्चे वर्चुअल कैरेक्टर्स और चीजों पर हमला करते हैं और पॉइंट्स कमाते हैं। वे जितना ज्यादा हमला करते हैं, उन्हें उतने ही ज्यादा पॉइंट्स मिलते हैं।"
पीड़ित बच्चे को मोबाइल फोन से दूर रखें
2 नवंबर को पीड़ित बच्ची के चाचा ने यह आरोप लगाया था कि आरोपी लड़का PUBG और ऐसे ही दूसरे गेम खेलता था। इस पूरे मामले में मनबीर सिंह राठी का कहना है कि यह चिंता की बात है क्योंकि "बच्चे गेम्स की वर्चुअल दुनिया और असल जिंदगी के नतीजों के बीच का अंतर नहीं समझ पाते हैं।" उन्होंने आगे कहा कि लड़के के माता-पिता से कहा गया है कि वे बच्चे को मोबाइल फोन से दूर रखें और उसकी सही काउंसलिंग करवाएं।
जुवेनाइल कस्टडी से बच्चा रिहा, क्या तर्क दिए?
आरोपी लड़के को गुरुवार को जुवेनाइल कस्टडी से रिहा कर दिया गया है। दरअसल, बचाव पक्ष ने दलील दी थी कि उसका पहले इस तरह के हिंसक बर्ताव का कोई रिकॉर्ड नहीं रहा है। ऑब्जर्वेशन सेंटर में लंबे समय तक रहने से उसकी पढ़ाई और मानसिक विकास पर बुरा असर पड़ सकता है। उसके माता-पिता ने जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को भरोसा दिलाया है कि वे उसकी काउंसलिंग, बर्ताव में सुधार और उसे सही दिशा देने की जिम्मेदारी लेंगे।
बेंच पर फेंका, ईंट से मारा और बुरी तरह बरसाईं थी लातें
यह हिंसक घटना 28 अक्टूबर को पंचकूला के एक सरकारी स्कूल में हुई था। जब क्लास 3 के आठ साल के स्टूडेंट ने उसी स्कूल के किंडरगार्टन में पढ़ने वाली छह साल की लड़की को बेरहमी से मारा था। उसने लड़की के सिर पर कई बार ईंट से वार किया था। बेंच पर फेंका। उसकी टाई पकड़कर घसीटा। बुरी तरह लातें मारीं। घटना के बाद लड़की को गंभीर चोटें आईं थीं। बाद में पंचकूला सिविल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जिसके बाद चंडीगढ़ के पोस्टग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च में शिफ्ट कर दिया गया। उसे गुरुवार सुबह डिस्चार्ज कर दिया गया और वह घर लौट आई।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।
रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
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