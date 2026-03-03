वित्तीय आपातस्थिति के कगार पर हरियाणा, कांग्रेस बोली 12 सालों में 456 फीसदी बढ़ा कर्ज
कांग्रेस महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने मंगलवार को आरोप लगाया कि हरियाणा ‘आर्थिक आपातस्थिति’ के कगार पर है तथा राज्य का कर्ज पिछले 12 वर्षों में 456 प्रतिशत बढ़ गया है।
कांग्रेस महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने मंगलवार को आरोप लगाया कि हरियाणा ‘आर्थिक आपातस्थिति’ के कगार पर है तथा राज्य का कर्ज पिछले 12 वर्षों में 456 प्रतिशत बढ़ गया है। सोमवार को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा विधानसभा में प्रस्तुत राज्य बजट प्रस्तावों पर टिप्पणी करते हुए सुरजेवाला ने कहा कि 2026-27 के इस बजट में हरियाणा के लोगों के कल्याण के नाम पर किए गए 'दुष्ट हमले' में 'धोखे और छल' का 'मुखौटा' उजागर हो गया है।
456 फीसदी तक बढ़ा कर्ज
सुरजेवाला ने पत्रकारों से कहाकि भाजपा सरकार के शासनकाल में पिछले 12 वर्षों में राज्य का कर्ज 456 प्रतिशत तक बढ़ गया है। उन्होंने दावा किया कि 2014 में जब हरियाणा में भाजपा सत्ता में आई थी, तब राज्य का कुल कर्ज 70,925 करोड़ रुपए था। लेकिन 2026-27 तक यह बढ़कर लगभग चार लाख करोड़ रुपए हो जाएगा, यानी 12 वर्षों में लगभग 3.23 लाख करोड़ रुपए की वृद्धि हुई। कांग्रेस नेता ने दावा किया कि पिछले 12 वर्षों से भाजपा सरकार हर दिन 74 करोड़ रुपए का कर्ज ले रही है। यानी हर घंटे 3.08 करोड़ रुपए और हर मिनट 5,14,000 रुपए। हरियाणा के 2.80 करोड़ नागरिकों में हरेक पर अब 1,40,911 रुपए का कर्ज है।
हर साल नए कर्ज
सुरजेवाला ने कहाकि हर साल, पुराने कर्ज चुकाने के लिए नए कर्ज लिए जाते हैं। 2025-26 में, भाजपा सरकार ने लगभग 98,000 करोड़ रुपए का कर्जलिया और उसमें से 64,042 करोड़ रुपये पुराने कर्ज़ चुकाने में इस्तेमाल किए। कांग्रेस नेता ने कहा, ‘फिर भी, उन्होंने बजट में चालाकी से यह घोषित कर दिया कि केवल 36,376 करोड़ रुपए का कर्ज लिया गया था। कैग की रिपोर्ट ने इसका पर्दाफाश कर दिया।’ उन्होंने दावा किया कि यहां तक कि केंद्र के नीति आयोग ने भी 18 राज्यों की 'वित्तीय स्थिति सूचकांक में हरियाणा को बिहार से भी नीचे 14 वें स्थान पर रखा है। उन्होंने कहाकि हरियाणा वित्तीय आपातस्थिति के कगार पर है।
