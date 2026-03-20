हरियाणा में सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर खूनी लड़ाई, शख्स की गोली मारकर हत्या
प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि कहासुनी ने जल्द हिंसक रूप ले लिया और आरोपियों ने गोली चला दी, जिससे खुर्शीद की मौके पर ही मौत हो गई।
हरियाणा के नूंह जिले से हाल ही में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां के खेड़ला गांव में सोशल मीडिया पर एक विवादास्पद टिप्पणी को लेकर हुए झगड़े के बाद 55 वर्षीय व्यक्ति की कथित तौर पर गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना गुरुवार को हुई। पुलिस ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि पीड़ित के गांव के ही लोगों ने उसकी हत्या कर दी।
मृतक की पहचान खेड़ला निवासी खुर्शीद के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार, विवाद सोशल मीडिया पर की गई एक टिप्पणी को लेकर बच्चों के बीच मामूली कहासुनी से शुरू हुआ था। खुर्शीद द्वारा टिप्पणी का विरोध किए जाने पर गांव के ही जावेद और फरीद के साथ उसकी बहस हुई थी। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि कहासुनी ने जल्द हिंसक रूप ले लिया और आरोपियों ने गोली चला दी, जिससे खुर्शीद की मौके पर ही मौत हो गई।
जानकारी देते हुए नूंह पुलिस के प्रवक्ता ने कहा, "जावेद, फरीद और अन्य के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है। आरोपियों को पकड़ने के लिए छापेमारी जारी है और उन्हें जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा।" वहीं शव को अल आफिया अस्पताल के शवगृह में रखवाया गया है और मामले में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।
लेखक के बारे मेंJagriti Kumari
जागृति को छोटी उम्र से ही खबरों की दुनिया ने इतना रोमांचित किया कि पत्रकारिता को ही करियर बना लिया। 2 साल पहले लाइव हिन्दुस्तान के साथ करियर की शुरुआत हुई। उससे पहले डिग्री-डिप्लोमा सब जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में। भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और संत जेवियर्स कॉलेज रांची से स्नातक के बाद से खबरें लिखने का सिलसिला जारी। खबरों को इस तरह से बताना जैसे कोई बेहद दिलचस्प किस्सा, जागृति की खासियत है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अर्थव्यवस्था की खबरों में गहरी रुचि। लाइव हिन्दुस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शानदार कवरेज के लिए इंस्टा अवॉर्ड जीता और अब बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर रोजाना कुछ नया सीखने की ललक के साथ आगे बढ़ रही हैं। इसके अलावा सिनेमा को समझने की जिज्ञासा है।और पढ़ें
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