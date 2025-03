LIVE Updates रिफ्रेश

Haryana Nikay Chunav LIVE: 10 में से 9 नगर निगमों में BJP आगे, हरियाणा में कांग्रेस निर्दलीय से भी पिछड़ी

2 मार्च को हुई वोटिंग के दौरान 51 लाख पात्र मतदाताओं में से 46 फीसदी ने अधिकार का इस्तेमाल किया था। पानीमत नगर निगम के चुनाव अलग से कराए गए थे। अब तक 26 वार्ड सदस्य निर्विरोध चुने जा चुके हैं।

Gurugram: A voter casts vote at a polling booth during the Haryana municipal elections, in Gurugram, Sunday, March 2, 2025. (PTI Photo)(PTI03_02_2025_000196A)