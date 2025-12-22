Hindustan Hindi News
बदल गया हरियाणा का मैप, हांसी को बना दिया गया नया जिला; जानें इसमें कौन से इलाके आएंगे

हरियाणा सरकार ने हांसी को नया जिला बनाने की अधिसूचना सोमवार को जारी कर दी है। इस हिसाब से अब हरियाणा में 23 जिले हो गए हैं। हांसी जिले को हिसार से अलग करके बनाया गया है। इस हिसाब से हिसार का मैप बदल गया है।

Dec 22, 2025 01:09 pm IST Ankit Ojha लाइव हिन्दुस्तान
हरियाणा सरकार ने हांसी को नया जिला बनाने की अधिसूचना सोमवार को जारी कर दी है। इस हिसाब से अब हरियाणा में 23 जिले हो गए हैं। शासन की तरफ से जारी किए गए नोटिफिकेशन के मुताबिक हांसी में हांसी और नारनौंद उप मंडल शामिल हैं। राज्यपाल की ओर से हरियाणा भू-राजस्व अधिनियम 1887 की धारा 5 के तहत हिसार जिले से हांसी को अलग करके नया जिला बनाया है। राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा यह फैसला किया गया है।

बीते सप्ताह सीएम नायब सैनी ने हांसी में एक विकास रैली के दौरान भी ऐलान कर दिया था कि यह नया जिला बनने वाला है। हरियाणा सरकार में अपर मुख्य सचिव और वित्त आयुक्त कीतरफ से यह नोटिफिकेशन जारी किया गया है।

हांसी में कौन से गांव होंगे शामिल

हांसी जिले में हांसी शहर के अलावा बडाला, अनीपुरा, बाडा जग्गा, बांडा हेडी, बास अकबरपुर, बास आजमशाहपुर, बास बादशाहपुर, बास खुर्द बिजान, भकलाना, भैणी, भाटोल जाटान, अमीरपुर, भाटला, रागडान भाटोल, बुडाना, बी़ड हांसी, चानोत, डाटा, दैपल, दयाल सिंह कॉलोनी, ढाणा खुर्द, धामियां, ढाणा कलां, ढंढेरी, ढाणी ब्राह्मणान माजरा राजपुरा, ढाणी केंदु, ढाणी गुजरान, ढाण कुम्हारान, ढाणी कुन्दनपुर, ढाणी पाल, ढाणी पीरान, खेड़ा रागडान, गगन, खेड़ी, खेड़ जालब, खेड़ी लोचब, खेड़ी रो, खोड़ी श्योराण, किन्नर, कोथ खुर्द, कोथ कलां, कुंभा, कुलाना, कुतुबरपुर, लालपुरा, मदन हेड़ी, लालपुरा, लोहारी राघो, माढा, महजद, माजरा, मैहंदा, मामनपुरा, मसूदपुर, मिर्चपुर, मिलकपुर, मोठ करनैल साहब, मोहल, मोठ रांगडान, मुजादपुर और नाडा शामिल हैं।

इसके अलावा पाली, नारनौंद औंगशाहपुर, पाली, पेटवाड़. प्रेम नगर ढाणी, पीरावाली, ढाणी राजू, ढाणी पुरिया, ढाणी ठाकरिया, ढाणी सकरी, धर्म खेड़ी, गढ़ी, गढ़ी अजिमा, गामड़ा. घिराय, गुराना, हैबतपुर, जमावड़ी. जामनी खेडी, हाजमपुर, कांगसर, कंवारी, कापड़ो, खांडा खेड़ी, खानपुर, खरकड़ा, खरबला, पुट्टी मंगलखां. राजपुरा, पुट्ठी समैण, राजथल, राखी खास, राखी शाहपुर, रामपुरा, रामायण, रोशन खेड़ा माजरा, खरबला, सैनीपुरा, शेखपुरा, सिंघवा खास, सिसाय बोला, सिसाय कालीरावण गांव शामिल हैं।

Ankit Ojha

लेखक के बारे में

Ankit Ojha
अंकित ओझा पिछले 8 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। अंकित ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से स्नातक के बाद IIMC नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा किया है। इसके बाद कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर डिग्री हासिल की है। राजनीति, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय डेस्क पर कार्य करने का उनके पास अनुभव है। इसके अलावा बिजनेस और अन्य क्षेत्रों की भी समझ रखते हैं। हिंदी, अंग्रेजी के साथ ही पंजाबी और उर्दू का भी ज्ञान है। डिजिटल के साथ ही रेडियो और टीवी के लिए भी काम कर चुके हैं। और पढ़ें
