बदल गया हरियाणा का मैप, हांसी को बना दिया गया नया जिला; जानें इसमें कौन से इलाके आएंगे

संक्षेप: हरियाणा सरकार ने हांसी को नया जिला बनाने की अधिसूचना सोमवार को जारी कर दी है। इस हिसाब से अब हरियाणा में 23 जिले हो गए हैं। हांसी जिले को हिसार से अलग करके बनाया गया है। इस हिसाब से हिसार का मैप बदल गया है।

हरियाणा सरकार ने हांसी को नया जिला बनाने की अधिसूचना सोमवार को जारी कर दी है। इस हिसाब से अब हरियाणा में 23 जिले हो गए हैं। शासन की तरफ से जारी किए गए नोटिफिकेशन के मुताबिक हांसी में हांसी और नारनौंद उप मंडल शामिल हैं। राज्यपाल की ओर से हरियाणा भू-राजस्व अधिनियम 1887 की धारा 5 के तहत हिसार जिले से हांसी को अलग करके नया जिला बनाया है। राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा यह फैसला किया गया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

बीते सप्ताह सीएम नायब सैनी ने हांसी में एक विकास रैली के दौरान भी ऐलान कर दिया था कि यह नया जिला बनने वाला है। हरियाणा सरकार में अपर मुख्य सचिव और वित्त आयुक्त कीतरफ से यह नोटिफिकेशन जारी किया गया है।

हांसी में कौन से गांव होंगे शामिल हांसी जिले में हांसी शहर के अलावा बडाला, अनीपुरा, बाडा जग्गा, बांडा हेडी, बास अकबरपुर, बास आजमशाहपुर, बास बादशाहपुर, बास खुर्द बिजान, भकलाना, भैणी, भाटोल जाटान, अमीरपुर, भाटला, रागडान भाटोल, बुडाना, बी़ड हांसी, चानोत, डाटा, दैपल, दयाल सिंह कॉलोनी, ढाणा खुर्द, धामियां, ढाणा कलां, ढंढेरी, ढाणी ब्राह्मणान माजरा राजपुरा, ढाणी केंदु, ढाणी गुजरान, ढाण कुम्हारान, ढाणी कुन्दनपुर, ढाणी पाल, ढाणी पीरान, खेड़ा रागडान, गगन, खेड़ी, खेड़ जालब, खेड़ी लोचब, खेड़ी रो, खोड़ी श्योराण, किन्नर, कोथ खुर्द, कोथ कलां, कुंभा, कुलाना, कुतुबरपुर, लालपुरा, मदन हेड़ी, लालपुरा, लोहारी राघो, माढा, महजद, माजरा, मैहंदा, मामनपुरा, मसूदपुर, मिर्चपुर, मिलकपुर, मोठ करनैल साहब, मोहल, मोठ रांगडान, मुजादपुर और नाडा शामिल हैं।