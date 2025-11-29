मां को आशिक के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देखा, बेटे ने गला घोंटकर दोनों को मार डाला
सब-इंस्पेक्टर लेखराज ने बताया कि आरोपी की पत्नी को बाद में एक रिश्तेदार पुलिस थाना ले आया। उन्होंने बताया कि राजकुमार और उसकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल दोनों शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है।
हरियाणा के सिरसा में एक व्यक्ति ने अपनी मां और उसके प्रेमी की गला घोंटकर हत्या कर दी। इसके बाद वह अपनी पत्नी के साथ दोनों की लाश लेकर पुलिस थाने पहुंच गया। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि आरोपी की मां का कथित तौर पर पड़ोसी के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। सीनियर अधिकारी ने बताया कि यह घटना गुरुवार और शुक्रवार की दरमियानी रात को सिरसा के एक गांव में हुई। उन्होंने बताया कि राजकुमार ने अपनी 45 वर्षीय मां और अपने 48 वर्षीय पड़ोसी को घर में आपत्तिजनक हालत में देखा था।
सिरसा सदर पुलिस थाने के प्रभारी उप-निरीक्षक लेखराज ने बताया, 'मां और उसके प्रेमी को आपत्तिजनक स्थिति में देखने के बाद आरोपी ने पत्नी को जगाया और दोनों ने उनका गला घोंट दिया।' लेखराज ने बताया कि शुक्रवार को कुमार लाशों को अपनी पिक-अप जीप में रखा और उन्हें पुलिस स्टेशन ले गया, जहां उसने हत्या की बात कबूल कर ली। पुलिस के मुताबिक, राजकुमार ने बताया कि उसकी मां का पिछले कुछ सालों से उनके पड़ोसी के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था।
दोनों शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा
सब-इंस्पेक्टर लेखराज ने बताया कि आरोपी की पत्नी को बाद में एक रिश्तेदार पुलिस थाना ले आया। उन्होंने बताया कि राजकुमार और उसकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया है। लेखराज ने बताया कि दोनों शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है। एक अन्य घटना में, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले की एक युवती ने अपने फूफा पर यौन शोषण का मामला दर्ज कराया है। युवती 2 नवंबर को संगरिया में अपनी बुआ और फूफा के घर पर आई थी। उसने आरोप लगाया कि उसकी बुआ काम पर चली गई तो घर में अकेले रहने के दौरान फूफा ने उसके साथ जबरदस्ती यौन संबंध बनाए। पीड़िता 7 नवंबर को सिरसा अपने माता-पिता के पास लौट गई। वहां पहुंचकर उसने घरवालों को फूफा की हरकतों के बारे में पूरी जानकारी दी। माता-पिता पीड़िता को लेकर सिरसा के महिला थाने पहुंचे, जहां युवती की शिकायत पर जीरो नंबर मुकदमा दर्ज किया गया।
लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।