हरियाणा: हिसार रेलवे स्टेशन के पास मालगाड़ी से रिसने लगी LPG, बड़ा हादसा टला
Haryana News: हरियाणा के हिसार रेलवे स्टेशन के पास पंजाब से आ रही मालगाड़ी में एलपीजी रिसाव की वजह से अफरा-तफरी का माहौल बन गया। रेलवे के बड़े अधिकारी मौके पर पहुंचे और ट्रेन को स्टेशन से दूर ले जाकर उसकी जांच की गई। सब ठीक होने के बाद उसे आगे रवाना किया गया।
पंजाब के बठिंडा से हरियाणा के हिसार आ रही मालगाड़ी के टैंक से एलपीजी गैस का रिसाव होने से हड़कंप मच गया। घटना हिसार रेलवे स्टेशन के पास स्थित सूर्यनगर फाटक के पास घनी आबादी वाले इलाके में हुई। टेक्निकल टीमों को बुलाकर ढक्कन से रिस रही गैस को ठीक किया गया। करीब ढाई से तीन घंटे तक टीमें यहां लगी रही। इस टैंकर में करीब 37 टन एलपीजी गैस भरी हुई थी। अगर समय रहते रिसाव पर काबू नहीं पाया जाता तो बड़ा हादसा हो सकता था। रेलवे ने टैंकर से गैस रिसाव मामले की जांच शुरू कर दी है।
टेक्निकल टीमों ने पाया रिसाव पर काबू
जानकारी के अनुसार मालगाड़ी एलपीजी लेकर बठिंडा से झज्जर जा रही थी। गाड़ी हिसार स्टेशन पर पहुंची तो कर्मचारियों को पता चला कि एक टैंकर से गैस लीक हो रही है। रेलवे प्रशासन में हड़कंप मच गया। इस पर टैंकर को गाड़ी से अलग करके सूर्यनगर फाटक के पास एकांत जगह पर ले जाया गया। जींद और बठिंडा से टेक्निकल टीमें पहुंची और ढाई से तीन घंटे तक जांच की।
दमकल और रेलवे पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंच गए।
जांच करने पर पता चला कि टैंकर के ऊपरी हिस्से पर बने ढक्कन में से गैस रिसाव हो रहा था। टेक्निकल टीमों ने ढक्कन से रिस रही गैस को ठीक किया। रेलवे के चीफ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर अमित सुदर्शन ने बताया कि कहना है कि गैस रिसाव की सूचना मिलते ही रेलवे अलर्ट हो गया था। तुरंत कार्रवाई करते हुए रिसाव को कंट्रोल कर लिया गया है।
रेलवे ने शुरू की जांच
रेलवे ने टैंकर से गैस रिसाव मामले की जांच शुरू कर दी है। यह गैस कैसे रिसाव हुई, इसमें किसकी गलती है। इससे कितना बड़ा हादसा हो सकता था, इन बिंदुओं पर जांच की जा रही है। हालांकि रेलवे अधिकारी इस मामले में कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। गनीमत रही कि इस दौरान कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। लेकिन मामले की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि हिसार के स्थानीय अधिकारियों के अलावा पंजाब से भी रेलवे के उच्च अधिकारी और टेक्निकल टीमें आपात स्थिति से निपटने के लिए मौके पर पहुंच गई थी। टैंकर की लीकेज पूरी तरह से दूर होने के बाद मालगाड़ी को आगे के लिए रवाना कर दिया गया।
रिपोर्ट: मोनी देवी
लेखक के बारे मेंUpendra Thapak
उपेंद्र ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की है। पिछले एक साल से वे होम टीम में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली (बैच 2023-24) से पूरी करने वाले उपेंद्र को इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल, विज्ञान और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है। स्नातक स्तर पर बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई करने के कारण उन्हें मेडिकल और वैज्ञानिक विषयों की भाषा की भी अच्छी समझ है। वे मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के निवासी हैं।और पढ़ें
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