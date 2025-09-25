हर महीने महिलाओं को 2100 रुपये, लाडो लक्ष्मी योजना की मोबाइल ऐप लॉन्च; ऐसे करें रजिस्ट्रेशन
Haryana Lado Laxmi Yojana: महिलाओं को प्रति माह 2100 रुपए देने की अपनी चुनावी घोषणा के तहत हरियाणा की भाजपा सरकार ने आज दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना का मोबाइल ऐप लॉन्च कर दिया। पंचकूला के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में हुए समारोह में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इसे लॉन्च किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि यह ऐप प्रदेश में महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण के लिए मील का पत्थर साबित होगा। ऐप लॉन्च होते ही 50 हजार महिलाओं ने इसे डाउनलोड कर लिया और 8 हजार महिलाओं ने पंजीकरण करवा लिया। उन्होंने इस प्रक्रिया को पारदर्शी और सहज बनाने के लिए दो टोल-फ्री नंबर भी जारी किए, ताकि हरियाणा की कोई भी महिला योजना का लाभ लेने में अड़चन न महसूस करे। इस योजना के लिए राज्य सरकार ने 5,000 करोड़ रुपए का बजट रखा है और पहले फेज में 21 लाख महिलाओं को लाभ दिया जाएगा। हर पात्र महिला को सीधे उनके बैंक खाते में हर महीने 2,100 रुपए दिए जाएंगे।
एक नवंबर से महिलाओं के खातों में पैसे आने शुरू
सीएम ने पंजीकरण में किसी भी दिक्कत को दूर करने के लिए दो टोल-फ्री नंबर 01724880500 और 18001802231 जारी किए। हरियाणा दिवस पर एक नवंबर से महिलाओं के खातों में पैसे आने शुरू हो जायेंगे। प्रथम चरण में विवाहित-अविवाहित दोनों वर्ग की 20,97,256 महिलाएं इसमें शामिल हैं। एक लाख रुपये वार्षिक तक आय वाले परिवारों की 23 से 60 साल की करीब 21 लाख महिलाओं को लाडो लक्ष्मी योजना के अंतर्गत 2,100 रुपये मासिक भत्ता मिलेगा। दूसरे चरण में 1.80 लाख रुपये सालाना आय वाले परिवारों को शामिल किया जा सकेगा। तीसरे चरण में 3 लाख रुपये तक की आय वाले परिवारों की महिलाओं को शामिल किया जा सकेगा।
ये हैं शर्तें
2100 रुपये उन्हीं महिलाओं को मिलेंगे, जिनके पति 15 साल से ज्यादा समय से हरियाणा के नागरिक हों। अगर महिला अविवाहित है तो वो खुद 15 साल से ज्यादा समय से हरियाणा की नागरिक होनी चाहिए। अगर आपको किसी अन्य योजना के तहत पहले से ही 2100 रुपये महीना या उससे ज्यादा पैसा सरकार की ओर से मिल रहा है तो उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। हालांकि गंभीर बीमारियों से जूझ रही महिलाओं पर यह शर्त लागू नहीं होगी। सरल पोर्टल से जरूरी दस्तावेज बनवाने पर 30 रुपये फीस देनी होगी। इसके लिए परिवार पहचान पत्र, आय प्रमाण पत्र, हरियाणा का आधार कार्ड, बैंक पासबुक, पासपोर्ट साइज फोटो और आवास प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज जरूरी हैं। साथ ही बैंक अकाउंट आधार से लिंक है या नहीं। साथ ही उसमें दर्ज रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एक्टिव भी है या नहीं। पैसा डीटीबी के माध्यम से जारी किया जाएगा, इसलिए यह बेहद जरूरी है। अगर जनधन खाता है तो ई-केवाईसी जरूरी है।
ऐसे करें रजिस्ट्रेशन
लाडो लक्ष्मी योजना के लिए आवेदन सिर्फ मोबाइल ऐप से ही होगा। मोबाइल में लाडो लक्ष्मी योजना का ऐप डाउनलोड करें अपना मोबाइल नंबर भरें और ओटीपी से वेरिफिकेशन करें अब जिस महिला के नाम से फॉर्म भरना है, उसका पूरा विवरण दर्ज करें इसके बाद लाभार्थी महिला के घर का पूरा पता भरें फिर लाभार्थी महिला के परिवार के सभी सदस्यों की जानकारी भरें अगले चरण में परिवार की सालाना आय का पूरा विवरण दें अब अपने बैंक खाते की पूरी जानकारी भरें, जिसमें आईएफएससी कोड हो आखिरी में मोबाइल कैमरे से लाइव फोटो क्लिक करें।
रिपोर्ट: मोनी देवी
