मर गया तो क्या करें? IPS पूरन कुमार सुसाइड केस में अभय चौटाला के बयान से बवाल

आईपीएस अधिकारी वाई. पूरन कुमार की आत्महत्या से जहां हरियाणा सरकार और ब्यूरोक्रेसी में हड़कंप मचा है तो वहीं इंडियन नेशनल लोकदल (इनेलो) प्रमुख अभय सिंह चौटाला के विवादित बयान से इस मामले में नया भूचाल ला दिया है। अभय चौटाला का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें वह एक प्रेस वार्ता से पहले आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार के बारे में कहते दिख रहे हैं कि मर गया तो क्या करें? अभय चौटाला का यह बयान पूरे प्रदेश में तीखी आलोचना का विषय बन गया है। सोशल मीडिया पर लोगों ने इसे शर्मनाक, असंवेदनशील और एक जनप्रतिनिधि के लायक नहीं बताया है। कई लोगों ने मांग की है कि अभय को सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए।

जजपा चीफ बोले-वे ऐसी ही भाषा इस्तेमाल करते हैं वहीं, आज उनके बड़े भाई और जन नायक जनता पार्टी प्रमुख अजय सिंह चौटाला ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि चाहे उनके बेटे बोले या वह खुद बोले, वे ऐसी ही भाषा इस्तेमाल करते हैं। लोगों को बेइज्जत करने का काम करते हैं। अजय चौटाला ने कहा कि यह बयान इंसानियत के खिलाफ है और अभय की मानसिकता को दर्शाता है कि वे संवेदनशील मुद्दों पर भी हल्की टिप्पणी करने से बाज नहीं आते। वहीं, जजपा के राष्ट्रीय महासचिव दिग्विजय चौटाला ने भी अभय पर अप्रत्यक्ष रूप से निशाना साधते हुए कहा कि हमारे समाज में अगर कोई दुश्मन भी मर जाए तो दुख प्रकट किया जाता है, लेकिन जो व्यक्ति एक आईपीएस अधिकारी की मौत पर यह कहे कि मर गया तो मरने दो, वह ताऊ देवीलाल के उसूलों पर नहीं चल रहा। ऐसे लोग सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए संवेदनाओं का मजाक उड़ाते हैं। अभय चौटाला अब फिर से अपने गुंडे-बदमाशों की टोली के साथ सक्रिय हो गए हैं।

'कोई टिप्पणी नहीं की, तथ्य सामने आने तक निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते' वहीं, वायरल वीडियो को लेकर इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला ने सफाई दी है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी ने उनके बयान को तोड़-मरोड़कर पेश किया और साजिश के तहत वीडियो वायरल किया गया है। झज्जर में एक कार्यक्रम के दौरान मीडिया से बातचीत में अभय चौटाला ने कहा कि उन्होंने कभी भी मृतक अधिकारी के खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं की, बल्कि केवल इतना कहा था कि जब तक तथ्य सामने न आ जाएं, वह किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते। अभय चौटाला ने बताया कि सुसाइड नोट सामने आने के बाद उन्होंने वाई पूरन कुमार के परिजनों से बातचीत की है। साथ ही इनेलो प्रदेश अध्यक्ष समेत दो नेताओं को मृतक अधिकारी के आवास पर भेजा गया, जहां उनकी पत्नी और साले से भी मुलाकात की गई। उन्होंने कहा कि जब तक पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिल जाता, इनेलो पार्टी पूरी तरह उनके साथ खड़ी है। इस बात का आश्वासन पीड़ित परिवार को इनेलो की तरफ से भेजे गए पत्र में भी दिया गया है। मामले की जांच को लेकर अभय चौटाला ने मुख्यमंत्री को सुझाव दिया कि आरोपियों के पद पर रहते हुए निष्पक्ष जांच संभव नहीं है। डीजीपी को अवकाश पर भेजा जाना चाहिए ताकि जांच में कोई हस्तक्षेप न हो।